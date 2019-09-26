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Сара Хайланд попрощалась с сериалом "Американская семейка" (Фото)

Сара Хайланд попрощалась с сериалом "Американская семейка" (Фото)
12:57 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:В своем интервью она поразмышляла о том, как много значит для нее опыт съемок в этом сериале.

Премьера заключительного сезона "Американской семейки" состоялась в среду. Актриса Сара Хайланд, исполнявшая роль Хейли Данфи, рассказала, что все еще не готова попрощаться со своей телевизионной семьей.

Сара признается, что сильно будет скучать по этим людям. По ее словам, в "Американской семейке" потрясающая команда: они просто удивительные, и актриса с большой теплотой относится ко всему актерскому составу. За десять лет поклонники успели увидеть, как из капризного подростка персонаж Сары превратился в любящую мать двоих близнецов.

Хайланд утверждает, что она буквально росла вместе со своей героиней.

После того, как все закончится, мне исполнится 30 лет. Я начала играть Хейли, когда мне было 18, поэтому все годы моего двадцатилетия я потратила в доме Данфи,- рассказала актриса. 

 
 
 
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The calm before the crying… Don’t miss the season premiere of #ModernFamily, starting NOW!

Публикация от Modern Family (@abcmodernfam)

 

Однако Сара думает не только о прошлом, но и о будущем. Хайланд признается, что она с восхищением размышляет о том, что же ждет ее впереди.

Я рада тому, что могу заняться другими делами,- поделилась актриса.

Премьера "Американской семейки" состоялась в 2009 году. Этот сериал очень быстро понравился зрителям. Он раскрывает истории трех совершенно разных семей, которые впоследствии оказываются связаны между собой. Поэтому неудивительно, что "Американской семейке" 5 раз присуждали премию "Эмми" за выдающийся комедийный сериал, ведь публика действительно его очень любит.

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Кино, Фильм, Актриса, Трейлер, Сара Хайланд, Американской семейки.
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