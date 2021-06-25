Поющие звери возвращаются: появился первый трейлер "Зверопой 2" (видео)

Киностудия Illumination в сотрудничестве с американской кинокомпанией Universal Pictures опубликовала на своем YouTube-канале первый трейлер продолжения анимационного мюзикла "Зверопой" (Sing 2). Первый мультфильм вышел в 2016 году.

Режиссером и сценаристом стал Гарт Дженнингс.

В центре сюжета находится история о коале Бастере и его исполнителях, которые хотят дебютировать в новом шоу в театре "Кристальная башня" в гламурном Редшор-Сити. Для реализации плана им нужно убедить звезду львиного рока Клэя Кэллоуэя принять участие в шоу, но музыканты сталкиваются с преградой - Кэллоуэй 15 лет как отошел от мира музыки и живет уединенно в деревне.

Актеры Мэтью Макконахи, Риз Уизерспун, Скарлетт Йоханссон, Ник Кролл, Тэрон Эджертон и Тори Келли исполнят озвучку, как и в первом фильме. Также роли озвучили Ник Кролл, Бобби Каннавале, Холзи, Фаррелл Уильямс, Летиша Райт, Челси Перетти и Боно, который озвучил легендарного льва.

Премьера мультфильма "Зверополис 2" запланирована на 8 декабря 2021 года и будет выпущен компанией Universal Pictures.

Дублированная версия трейлера "Зверопой 2" - видео:

Напомним, что изначально сиквел "Зверополиса" должен был выйти на большие экраны 2 июля этого года, но из-за сложностей, вызванных пандемией, премьеру пришлось перенести. Так же случилось и с "Миньонами 2", которые должны были выйти еще в прошлом году.