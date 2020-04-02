Опять коронавирус: "Миньоны 2" не выйдут в 2020 году

Новости культуры:Universal назначила дату выхода "Миньонов 2".

Киностудия Universal назначила новую дату релиза анимационного фильма "Миньоны 2: Грювитация". Как сообщает издание The Hollywood Reporter, он будет представлен зрителям 2 июля 2021 года, то есть через год после изначально анонсированной даты премьеры.

Ранее представители студии утверждали, что она не успевает завершить подготовку проекта из-за сложной ситуации, в которой оказались в связи с распространением коронавируса французские подрядчики.

"Из-за ухудшения обстановки во Франции мы временно закрываем нашу студию Illumination Mac Guff в Париже. Мы следуем рекомендациям французского правительства и делаем все возможное, чтобы замедлить распространение вируса, поскольку мы заботимся о наших художниках и их семьях", - говорилось в официальном заявлении по этому поводу.

Что еще:

Также стало известно о переносе релиза мультфильма "Зверопой 2". Вместо 2 июля 2021 года, как планировалось ранее, он будет выпущен в прокат в декабре 2021 года.

Еще один проект вовсе утратил дату выхода. Речь идет о сказке "Злая", рассказывающей историю Ведьмы Запада из "Волшебника страны Оз". Студия обещает утвердить новый график позднее.

Напомним: