Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony

Режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй и студия Sony заключили контракт на ближайшие несколько лет.
Согласно контракту, постановщик обязуется выпускать на базе студии фильмы и сериалы. Первым общим проектом станет картина "Черная пятерка", сценарий к которой напишет Эрен Крюгер, ранее работавший с постановщиком над "Трансформерами", сообщает Deadline.
По сценарию фильма, это будет история об элитном отряде военных. Съемки картины запланированы на этот год.
Напомним, кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.
Таким образом студия объявила о раннем выходе фильма в цифровом формате. Sony приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса.