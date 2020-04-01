Режиссер "Трансформеров" заключил контракт с Sony

Новости культуры:Американский режиссер Майкл Бэй заключил эксклюзивный контракт с компанией Sony.

Режиссер "Трансформеров" Майкл Бэй и студия Sony заключили контракт на ближайшие несколько лет.

Согласно контракту, постановщик обязуется выпускать на базе студии фильмы и сериалы. Первым общим проектом станет картина "Черная пятерка", сценарий к которой напишет Эрен Крюгер, ранее работавший с постановщиком над "Трансформерами", сообщает Deadline.

По сценарию фильма, это будет история об элитном отряде военных. Съемки картины запланированы на этот год.

Напомним, кинокомпания Sony Pictures опубликовала первые 9 минут супергеройского боевика "Бладшот" с Вином Дизелем.

Таким образом студия объявила о раннем выходе фильма в цифровом формате. Sony приняла такое решение из-за закрытия кинотеатров по всему миру в связи с распространением коронавируса.