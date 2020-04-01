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Сталлоне и братья Кличко: голливудский актер снимет фильм об украинских боксерах

Сталлоне и братья Кличко: голливудский актер снимет фильм об украинских боксерах
16:23 Сегодня Телеграф www.ukrinform.ru

Новости культуры:Сталлоне и братья Кличко уже сотрудничали вместе.

Популярный американский актер, режиссер и сценарист Сильвестр Сталлоне снимет фильм "Братья - легенды", посвященный украинским боксерам Виталию и Владимиру Кличко.

Сильвестр Сталлоне выступит режиссером и сценаристом ленты. Съемки планируется начать уже осенью, выход фильма в прокат запланирован на апрель 2021 года.

Сталлоне является фаном боксерского таланта украинских боксеров и находится с ними в дружеских отношениях. В 2012 году он прилетал в Гамбург на поединок Владимира Кличко с поляком Мариушем Вахом, а в 2009 году в Лос-Анджелесе поддерживал Виталия в поединке с американцем Крисом Арреолой.

Стоит отметить, что голливудский актер и легендарные братья Кличко уже сотрудничали вместе. В 2012 году они выступили сопродюсерами мюзикла "Рокки". Виталий и Владимир разрабатывали боксерские элементы шоу.

Напомним, что в 2001 году Владимир Кличко снялся в фильме Стивена Содерберга "11 друзей Оушена", в котором сыграл самого себя - выходил в ринг против Леннокса Льюиса, а в 2007 году он сыграл самого себя в фильме Тиля Швайгера "Красавчик". В 2013 году Владимир снялся в ленте Майкла Бэя "Кровью и потом: анаболики".

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В 2011 году в прокат вышел документальный фильм немецкого режиссера Себастиана Денхардта "Кличко". Ленту можно было увидеть в кинотеатрах Германии, Австрии, США, Польши, Эстонии и Украины.

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Виталий Кличко, Владимир Кличко, Фильм, Сильвестр Сталлоне, Рокки, Братья - легенды.
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