Анонс от Дуэйна Джонсона: "Форсаж: Хоббс и Шоу" получит сиквел

Новости культуры:Дуэйн Джонсон анонсировал сиквел "Хоббса и Шоу".

Дуэйн Джонсон анонсировал создание сиквела приключенческого боевика "Форсаж: Хоббс и Шоу".

"Сейчас мы занимаемся подготовкой к созданию продолжения, и я очень воодушевлен этим. В первую очередь нам предстоит согласовать основную концепцию и направление развития серии", - прокомментировал он.

У второй части на момент написания данной заметки еще не было режиссера и даты начала съемочного процесса. Вероятнее всего, с учетом общеизвестных сложностей с производством новых фильмов из-за пандемии коронавируса фильм выйдет в прокат не ранее 2022 года.

О чем речь:

Первая серия, ставшая спин-оффом популярной франшизы, была представлена зрителям в 2019 году. Помимо Джонсона, в ней снимались Джейсон Стэтхэм, Идрис Эльба, Ванесса Кирби, Хелен Миррен и другие известные актеры. Ленте не удалось повторить кассовые достижения номерных эпизодов "Форсажа", но,тем не менее, она оказалась вполне успешной в мировом прокате, собрав более 750 миллионов долларов при производственном бюджете в 200 миллионов долларов.

Отметим также, что из-за коронавируса релиз девятого "Форсажа" был отложен на год, до апреля 2021 года.

Коронавирус нарушил все, абсолютно все планы кинопрокатчиков. Поэтому долгожданные премьеры нам придется заменять более старыми, но точно крутыми фильмами.

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