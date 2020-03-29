Что посмотреть вместо отложенных премьер 2020 года: список (Видео)

Новости культуры:Мировая культура настолько огромна, что нам есть чем восполнить образовавшиеся дыры, а заодно и занять домашние вечера в условиях самоизоляции.

Коронавирус нарушил все, абсолютно все планы кинопрокатчиков. Поэтому долгожданные премьеры нам придется заменять более старыми, но точно крутыми фильмами.

Итак, предлагаем вам фильмы, которые смогут стать заменой самым главным, но отмененным премьерам весны.

Толока - Пропавшая грамота

Громкая премьера от киноклана Ильенко пала первой жертвой длительного карантина, введенного в Украине. В основе фильма - стихотворение Тараса Шевченко. Заменить такого автора можно разве что сопоставимым по значимости, то есть Николаем Гоголем. Комедия "Пропавшая грамота" основана на ранних его произведениях и рассказывает о путешествии казака Андрея с грамотой к царице и возвращении в родную Диканьку. Фильму Бориса Ивченко с Иваном Миколайчуком и Федором Стригуном без малого полвека, но гоголевский юмор, положенный в его основу, за это время ни капли не устарел.

Пульс - Лобановский навсегда

Украинскую спортивную драму о паралимпийской бегунье Оксане Ботурчук, которую мы обязательно увидим позднее, пока заменим документальным фильмом о выдающемся футбольном тренере, легенде киевского "Динамо" Валерии Лобановском. В фильме звезды футбола и не только вспоминают Валерия Васильевича, исследуют его талант и наследие. Интервью для картины дали Олег Блохин и Андрей Шевченко, Карло Анчелотти и Мишель Платини, Леонид Кравчук и Юрий Рыбчинский. И еще множество других людей из разных стран, которым доводилось общаться с Лобановским.

Тихое место 2 - Побудь в моей шкуре

Героиня хоррора Джона Красински в полной тишине убегает от чудовищ. Скарлетт Йоханссон в фантастическом триллере, сама являясь в какой-то степени чудовищем, настигает одиноких мужчин. Фильм Джонатана Глейзера является своего рода притчей о том, как чужеродное существо очень по-своему познает людей. К слову, в оригинальном романе Мишеля Фейбера героиня постепенно начинает симпатизировать людям, на которых должна охотиться. В фильме все не так однозначно. Да и право поразмышлять над мотивами Лоры авторы оставили зрителям, не дав никаких особых подсказок. Неплохой челлендж для опытных киноманов.

Мулан - Храбрая сердцем

Хоть Pixar и является подразделением корпорации Disney, все же студия умудряется сохранять уникальный почерк. И пока гигант ждет лучших времен для премьеры live-action римейка мультфильма "Мулан", снятого по древней китайской поэме, мы можем посмотреть шикарную оригинальную сказку о рыжеволосой принцессе Мериде, которая не хотела жить по заранее известному сценарию. Девочка бунтует против правил, девочка делает ошибки, девочка их признает и исправляет, но продолжает стоять на своем. Очень вдохновляющая история для зрителей любого возраста.

Новые мутанты - Клуб "Завтрак"

Перезапуск супегеройской франшизы о Людях Икс, премьеру которого пришлось перенести в четвертый (!) раз, рассказывает о группе подростков, запертых в ограниченном пространстве с целью раскрыть свои суперспособности. Что вполне перекликается с сюжетом культового молодежного фильма Джона Хьюза. Пятеро учеников в качестве наказания за разные проступки оказываются заперты в школьной библиотеке. Им задают писать сочинение на тему "Как вы думаете, кто вы", вместо этого они открываются друг другу и на самом деле начинают лучше понимать, кем являются на самом деле.

007: Не время умирать - Ножи наголо

Если вы не успели посмотреть этот фильм в прокате минувшей зимой, обязательно сделайте это на карантине. Роль детектива Бенуа Бланка - то, чем будет заниматься Дэниел Крейг после того, как окончательно распрощается с образом Джеймса Бонда. Предположительно, это случится в ноябре, когда картина "Не время умирать" наконец выйдет в прокат. После этого начнется работа над сиквелом остроумного детектива в закрытом пространстве о загадочном убийстве с множеством подозреваемых. Оригинальная картина собрала в касте немало звезд, но самую яркую роль выдал именно Крейг.

Джуди - Скрытые фигуры

Байопику хрупкой, но сильной женщины, актрисы Джуди Гарленд катастрофически не везет в украинском прокате. Сначала он исчез из планов из-за слабого интереса зрителей, потом вернулся благодаря "Оскару" Рене Зеллвегер, а теперь премьера откладывается, потому что кинотеатры закрыты. Что ж, будем смотреть вместо байопик целой группы сильных и смелых женщин. Речь о темнокожих дамах-математиках, которые в начале 1960-х гг. трудились в NASA над расчетами, необходимыми для первых космических полетов. Чтобы победить в космической гонке с СССР агентству пришлось пойти наперекор общественному мнению и признать вклад Кэтрин Джонсон, Дороти Воган, Мери Джексон и других в науку и технологии.

Раскрашенная птица - Комиссар

Лента советского режиссера Александра Аскольдова похоронила его карьеру как автора художественного кино. "Комиссар" настолько вывел из себя руководство компартии СССР, что его не просто положили на полку, был приказ смыть все негативы. Фильм удалось спасти только благодаря рискованному поступку режиссера Сергея Герасимова, который хранил единственный негатив в своем сейфе до самой смерти. Картина является экранизацией рассказа Василия Гроссмана "В городе Бердичеве". В самый разгар Гражданской войны (1917-1923) жесткая и грубая комиссар Красной армии Клавдия Вавилова (Нонна Мордюкова) неожиданно узнает, что беременна. Принять ее до родов соглашается практически нищий многодетный еврей Ефим Магазинник (Зиновий Гердт). Глядя на жизнь его семьи, Клавдия сильно меняется внутренне, но жернова истории оказываются сильней.

Предчувствие - Мои мысли тихие

Маленький провинциальный городок у моря, созданный Вячеславом Кшиштофовичем, заменим пейзажами Закарпатья из комедии дебютанта Антонио Лукича, поскольку картину успели посмотреть не все, а она как раз вышла в легальный онлайн-прокат. Фильм рассказывает о путешествии звукорежиссера-неудачника Вадима в поисках полумифической птицы - раховской кряквы. Компанию бестолковому фрилансеру составляет его мама Галя, которая пытается таким образом развеять беспросветную скуку, а заодно ухватить за хвост уходящую молодость. Все это выливается в череду ужасно смешных, но вместе с тем и трогательных ситуаций.

Черная вдова - Призрак в доспехах

Логично бы предположить, что один фильм со Скарлетт Йоханссон мы заменили другим фильмом со Скарлетт Йоханссон, но нет. Кино, снятое по аниме, созданному по манге про полицейскую девушку-киборга оказалось, мягко говоря, не очень. Поэтому заменим "Черную вдову" именно анимационным шедевром Мамору Осии. Аниме "Призрак в доспехах" не только удачно перенесло оригинальный сюжет на экран, но и оказалось великолепным визуально. Настолько великолепным, что сестры Вачовски вдохновлялись им при создании "Матрицы".

Форсаж 9 - Безумный Макс: Дорога ярости

Девятого "Форсажа" из-за пандемии коронавируса ждать нам еще год. Ну и не беда - все равно эта франшиза давно потеряла свою свежесть. Другое дело перезапуск "Безумного Макса". Все тот же Джордж Миллер взял своего героя-одиночку Макса Рокатански, сменил ему внешность, потому что Мел Гибсон из оригинальной трилогии успел изрядно постареть, не мелочась, позвал на главную роль Тома Харди, в партнерши ему выдал восхитительную лысую Шарлиз Терон и заставил их вместе сначала ехать в одну сторону, а потом в обратную. Примерно так же бессмысленно, как и гоночки во всех "Форсажах", но настолько эффектно, что издание Empire признало "Дорогу ярости" лучшим на сегодня фильмом 21 века.

Напомним, недавно мы писали о Топ-лучших французких комедий, которые вы могли не оценить. В этом списке вы найдете то кино, которое вышло на экраны уже в нашем веке и которое по тем или иным причинам могло проскочить мимо вас.