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Плохой рейтинг не помешал: "Бладшот" обошел в продажах "Хищных птиц"

Плохой рейтинг не помешал: "Бладшот" обошел в продажах "Хищных птиц"
01:29 Сегодня Телеграф kinonews.ru Фото: Твиттер

Новости культуры:"Бладшот" обогнал по продажам "Хищных птиц".

Экранизация комиксов "Бладшот" компании Valiant оказалась более востребованной у покупателей лицензионного контента, чем экранизация комиксов "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн". Об этом свидетельствует статистика компании Fandango, на которую ссылается издание Slash Film.

Оба фильма стали доступны для покупки на цифровых платформах 24 марта 2020 года, значительно раньше. чем это бы произошло бы при других обстоятельствах. При этом, рейтинг картин существенно отличался. Так, в системе Rotten Tomatoes у "Бладшота" он не превышал 29 процентов, а у "Хищных птиц" составлял 78 процентов. Стоимость копий была идентичной - 19,9 доллара.

О чем речь: 

Экранизация комиксов DC, выпущенная в прокат, еще в начале февраля, когда большинство кинотеатров еще не было закрыто в рамках борьбы с коронавирусом, не смогла продемонстрировать сколько-нибудь впечатляющих результатов. При производственном бюджете, который оценивался в 85-90 миллионов долларов, фильм собрал лишь 200 миллионов.

Что касается "Бладшота", то его релиз состоялся в начале марта. Боевик не сумел оправдать вложенных в его производство средств: его театральные сборы составили лишь 30 миллионов долларов.

Напомним: 

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Фильмы, Рейтинг, Хищные птицы, Бладшот.
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