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Среда, 01.04.2020
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Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)
Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)

Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)

Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)
18:27 Сегодня Телеграф glavcom.ua Фото: instagram

Новости культуры:Фильм Corona описывает время, когда начиналась пандемия Covid-19.

Режиссер Мостафа Кешвари снял первый художественный фильм о Covid-19, получивший название Corona. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Съемки состоялись в феврале в канадском городе Ванкувер.

Действие происходит в лифте, где во время начала пандемии Covid-19 застряли шестеро соседей. Седьмой оказалась китаянка, у которой они начинают подозревать наличие коронавируса. Они боятся заразиться и проявляют к ней агрессию. В фильме также поднимается тема расизма.

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"Идея пришла ко мне, когда я в лифте читал новости о нападениях на китайских туристов, и я решил, что собираюсь снять фильм в лифте", - отметил Кешвари.

Напомним:

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.

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Фильм, Трейлер, Коронавирус, Covid-19, Мостафа Кешвари.
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