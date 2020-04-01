Ну вот и он: снят первый фильм о коронавирусе (Видео)

Новости культуры:Фильм Corona описывает время, когда начиналась пандемия Covid-19.

Режиссер Мостафа Кешвари снял первый художественный фильм о Covid-19, получивший название Corona. Об этом пишет The Hollywood Reporter.

Съемки состоялись в феврале в канадском городе Ванкувер.

Действие происходит в лифте, где во время начала пандемии Covid-19 застряли шестеро соседей. Седьмой оказалась китаянка, у которой они начинают подозревать наличие коронавируса. Они боятся заразиться и проявляют к ней агрессию. В фильме также поднимается тема расизма.

"Идея пришла ко мне, когда я в лифте читал новости о нападениях на китайских туристов, и я решил, что собираюсь снять фильм в лифте", - отметил Кешвари.

Напомним:

В конце декабря власти Китая сообщили о вспышке пневмонии неустановленного происхождения в городе Ухань. Возбудителем заболевания стал новый тип коронавируса COVID-19.

Вирус передается от человека к человеку, инкубационный период составляет около двух недель.

28 февраля Всемирная организация здравоохранения повысила оценку глобального риска распространения нового коронавируса COVID-19 с "высокого" до "очень высокого".

11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию в связи с распространением в мире коронавируса Covid-19.

13 марта во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Вирус распространился на все континенты, кроме Антарктиды. Поражены больше 180 стран.

Число случаев инфицирования COVID-19 во всем мире по состоянию на утро 1 апреля превысило 858 тыс. Из них почти 180 тыс. — выздоровели.

На планете более 200 стран и территорий, где выявили вирус — среди них и Украина.

В Украине по состоянию на утро 1 апреля зафиксировано 669 лабораторно подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19.

Из них 17 летальных 10 пациентов выздоровели.