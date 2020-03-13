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ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса

ВОЗ: Европа стала эпицентром пандемии коронавируса
21:01 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости мира:Глава Всемирной организации здравоохранения говорит, что Европа, а не Китай, сейчас является эпицентром мировой пандемии коронавируса.

Во Всемирной организации здравоохранения заявили, что эпицентром коронавируса Cоvid-19 стала Европа.

Об этом говорится в сообщении на официальной странице этой организации в Twitter.

"Европа сейчас стала эпицентром пандемии Cоvid-19. Здесь все больше зарегистрированных случаев вируса и случаев смерти, чем в остальном мире вместе взятом, кроме Китая", - сказано в заявлении.

Генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус отметил, что в Европе «ежедневно сообщается о все большем количестве случаев, чем сообщалось в Китае в разгар эпидемии».

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 Напомним, что по всему миру заразилось более 135 000 человек, больше всего в Китае, где умерло свыше 3000 пациентов, а более 62 000 уже выздоровели.

Пандемией глобального уровня COVID-19 ВОЗ официально признала 11 марта.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в мире Украина на 2 недели закрывает границу для иностранных граждан

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Европа, ВОЗ, Пандемия, Коронавирус, Covid-19.
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