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Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году

Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году
13:51 Сегодня Телеграф www.popcornnews.ru Фото: instagram

Новости культуры:Компания Sony Pictures из-за пандемии коронавируса объявила о массовом переносе дат премьер своих новинок. И сдвиги весьма значительные.

Перезапуск франшизы "Охотники за приведениями" под названием "Охотники за привидениями: Наследники" ожидался в кинотеатрах 10 июля этого года, но перенесен на 5 марта 2021 года.

Вселенная Marvel пополнится фильмом "Морбиус" также вместо июля этого года в марте следующего. Еще меньше повезло в этой вселенной фильму, название которого держалось в секрете. Премьера предполагаемого спин-оффа "Человека-паука" должна была состояться 8 октября 2021 года. Теперь она перенесена на неопределенный срок.

Киноадаптация компьютерной игры Uncharted сменила дату премьеры с 5 марта 2021 года на 8 октября 2021 года.

Появился постер к кинокомиксу "Морбиус" (Фото)
Появился постер к кинокомиксу "Морбиус" (Фото)Читать полностью

Сиквел "Кролика Питера" выйдет вместо 7 августа 2020 года в январе 2021 года.

Военная драма "Грейхаунд", в которой снялся Том Хэнкс, перенесена с 12 июня этого года на неопределенный срок.

Драма Кевина Харта "Отцовство" выйдет 15 января 2021 года вместо 23 октября 2020 года.

В списке переносов отсутствует сиквел "Венома", показ которого запланирован на 1 октября этого года. Весьма вероятно, что он выйдет в указанную дату. Сейчас фильм находится в стадии постпродакшн.

Топ-7 фильмов, которые мы не увидим из-за коронавируса

Напомним:

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Все по теме:

Отцовство, Marvel, Карантин, Sony Pictures, Коронавирус, Uncharted, Морбиус, Веном 2, Охотники за привидениями: Наследники, Грейхаунд, Кролик Питер 2.
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