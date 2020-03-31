Премьеры "Морбиуса" и "Охотников за привидениями" перенесли: какие еще фильмы не стоит ожидать в 2020 году

Перезапуск франшизы "Охотники за приведениями" под названием "Охотники за привидениями: Наследники" ожидался в кинотеатрах 10 июля этого года, но перенесен на 5 марта 2021 года.
Вселенная Marvel пополнится фильмом "Морбиус" также вместо июля этого года в марте следующего. Еще меньше повезло в этой вселенной фильму, название которого держалось в секрете. Премьера предполагаемого спин-оффа "Человека-паука" должна была состояться 8 октября 2021 года. Теперь она перенесена на неопределенный срок.
Киноадаптация компьютерной игры Uncharted сменила дату премьеры с 5 марта 2021 года на 8 октября 2021 года.
Сиквел "Кролика Питера" выйдет вместо 7 августа 2020 года в январе 2021 года.
Военная драма "Грейхаунд", в которой снялся Том Хэнкс, перенесена с 12 июня этого года на неопределенный срок.
Драма Кевина Харта "Отцовство" выйдет 15 января 2021 года вместо 23 октября 2020 года.
В списке переносов отсутствует сиквел "Венома", показ которого запланирован на 1 октября этого года. Весьма вероятно, что он выйдет в указанную дату. Сейчас фильм находится в стадии постпродакшн.
Напомним:
Warner Bros. отменила релиз "Скуби-Ду!" из-за коронавируса.
Студия Lionsgate приняла решение временно отказаться от проката сразу нескольких своих перспективных проектов.
Поклонники "Черной вдовы" с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.
Кинокомпания Warner Bros 14 марта заявила, что приостанавливает съемки нового фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном, потому что, как и все другие киностудии, переживает за здоровье своих работников.
Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.
Американский режиссер и актер Джон Красински сообщил, что премьера сиквела его хоррора "Тихое место" перенесена.