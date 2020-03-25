И опять коронавирус: релиз "Скуби-Ду" отложен

Киностудия Warner Bros, отменила прокат анимационного фильма "Скуби-Ду!", который планировалось представить зрителям 15 мая 2020 года. Об этом сообщает издание The Hollywood Reporter.
Причиной стала борьба с распространением коронавируса и неопределенная ситуация с мировым прокатом. Новая дата выхода проекта в прокат пока не называется.
Изначально планировалось снять новый игровой фильм, который должен был выйти в прокат в сентябре 2018 года. Но в итоге было решено изменить концепцию и создать полнометражный мультфильм. В озвучивании персонажей принимали участие популярные голливудские актеры, среди которых Марк Уолберг, Зак Эфрон, Маккенна Грэйс, Аманда Сэйфрид, Джейсон Айзекс, Джина Родригез, Кирси Клемонс и другие.
Также стало известно о том, что Warner Bros, сняла с проката и другой свой перспективный кинопроект - экранизацию популярного мюзикла под названием "На высоте". Ее планировалось представить зрителям в конце июня 2020 года. В этом случае также новая дата релиза не называлась.
Кроме этого, лишился утвержденной ранее даты выхода фильм ужасов "Злое", который снял режиссер Джеймс Ван.
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