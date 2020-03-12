Угадайте почему: премьеру "Форсажа 9" перенесли

Новости культуры:Девятая часть франшизы "Форсаж" стала очередной жертвой пандемии коронавируса.

Девятую часть легендарного фильма "Форсаж" должны были презентовать уже в мае этого года. Однако из-за вспышки пандемии коронавируса, ее премьеру отложили на год.

Новое заболевание привело к остановке многих культурных событий. Отменяют модные показы, выставки, концерты, фестивали и другие массовые мероприятия. Коронавирус также оставляет свой отпечаток на киноиндустрии. Сьемки ряда фильмов приостановили, а выход одного из наиболее ожидаемых фильмов 2020 года "Форсаж 9" перенесли на апрель 2021 года.

Такую информацию обнародовали на официальной странице фильма в фейсбуке.

Мы чувствуем всю вашу любовь и ожидание следующей части нашей саги. Именно поэтому особенно сложно сообщить вам, что мы должны перенести дату выхода фильма. Стало ясно, что поклонники по всему миру не смогут увидеть фильм в мае. Мы понимаем, что есть разочарование в том, что надо ждать несколько дольше, впрочем, это сделано для безопасности. Увидимся следующей весной, – говорится в заявлении.