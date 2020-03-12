Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено: причина

Новости культуры:Съемки фильма про короля рок-н-рола приостановлены из-за заражения Тома Хэнкса коронавирусом.

Вслед за информацией о заболевании Тома Хэнкса и его жены коронавирусом, стало известно, что Warner Bros. прекратила производство биографического фильма База Лурмана об Элвисе Пресли, которые проходили в Австралии и в которых участвовал актер.

"Здоровье и безопасность членов нашей компании всегда является нашим главным приоритетом, и мы принимаем меры предосторожности, чтобы защитить всех, кто работает на наших производствах по всему миру. Мы тесно сотрудничаем с австралийскими агентствами здравоохранения, чтобы выявить каждого, кто мог контактировать с зараженным актером", - говорится в сообщении.

На данный момент не известно, прошли ли тесты какие-либо другие актеры, режиссеры и съемочная группа на предмет заболевания.

Напомним, в картине снимаются Остин Батлер, Руфус Сьюэлл, Мэгги Джилленхол, Оливия ДеДжонг и другие. Фильм в настоящее время планируется к выпуску 1 октября 2021 года.