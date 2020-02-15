Скачать
Суббота, 15.02.2020
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Мюнхенская конференция: Польша хочет видеть ЕС и США в "нормандском формате"
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Глава ОБСЕ о Минских соглашениях: Не идеальны, но лучше ничего нет
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Магучих выиграла золото на турнире в Глазго
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)
Нацотбор на "Евровидение-2020": онлайн-трансляция второго полуфинала (Видео)

Байопик об Элвисе Пресли: известно, кто сыграет отца короля рок-н-ролла

Байопик об Элвисе Пресли: известно, кто сыграет отца короля рок-н-ролла
21:25 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Создатели картины рассекретили имя актера, который сыграет Вернона Пресли.

Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а теперь объявили, кому досталась роль его отца - Вернона Пресли.

Как сообщает Variety, его сыграет британский актер Руфус Сьюэлл, известный по сериалу "Человек в высоком замке".

Роль матери певца Глэдис Пресли досталась Мэгги Джилленхол.

Как сообщалось ранее, икону 60-х, жену Элвиса - Присциллу воплотит Оливия ДеДжонг.

Байопик о короле рок-н-ролла: известна актриса, которая сыграет Присциллу Пресли

Картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта. Съемки начнутся весной 2020 года, о дате выхода пока ничего не известно.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Элвис Пресли, Байопик, Руфус Сьюэлл.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Жиросжигающие продукты: худеем с пользой для здоровья
02 Что нужно обязательно сделать в Сретение Господне 2020
03 Погода на Сретение: в каких регионах выпадет снег
04 Сретение Господне 2020: оригинальные открытки и поздравления в стихах
05 Пенсии в Украине 2020: размер, категории и порядок начисления
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании &quot;фонда мирового уровня&quot;
Восстановление Донбасса: Зеленский рассказал о создании "фонда мирового уровня"
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
Президент Эстонии прогнозирует падение рейтингов Зеленского
&quot;Третий путь&quot;: Корниенко объяснил идеологию &quot;Слуги народа&quot;
Корниенко объяснил идеологию "Слуги народа"
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Какая следующая? NASA планирует запустить новые миссии
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь