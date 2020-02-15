Байопик об Элвисе Пресли: известно, кто сыграет отца короля рок-н-ролла

Новости культуры:Создатели картины рассекретили имя актера, который сыграет Вернона Пресли.

Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а теперь объявили, кому досталась роль его отца - Вернона Пресли.

Как сообщает Variety, его сыграет британский актер Руфус Сьюэлл, известный по сериалу "Человек в высоком замке".

Роль матери певца Глэдис Пресли досталась Мэгги Джилленхол.

Как сообщалось ранее, икону 60-х, жену Элвиса - Присциллу воплотит Оливия ДеДжонг.

Картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта. Съемки начнутся весной 2020 года, о дате выхода пока ничего не известно.