Байопик о короле рок-н-ролла: известна актриса, которая сыграет Присциллу Пресли

Новости культуры:Съемки начнутся в начале 2020 года, о дате выхода пока ничего не известно.

Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а вот вакансия на роль иконы 60-х, жены Элвиса - Присциллы была открыта до недавнего времени.

Как сообщает Deadline, роль Присциллы Пресли сыграет актриса Оливия ДеДжонг, которая снималась в сериалах "Свидетель", "Уилл" и "Общество", а также в фильме М.Найта Шьямалана "Визит".

"Оливия способна показать сложную глубину и присутствие, благодаря которым Присцилла Пресли стала иконой сама по себе. Она чрезвычайно талантливая молодая актриса и идеальная пара для Элвиса в исполнении Батлера", - отметил режиссер.

Как сообщалось ранее, вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей.

Картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта.