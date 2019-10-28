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Байопик о короле рок-н-ролла: известна актриса, которая сыграет Присциллу Пресли

Байопик о короле рок-н-ролла: известна актриса, которая сыграет Присциллу Пресли
22:46 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Съемки начнутся в начале 2020 года, о дате выхода пока ничего не известно.

Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а вот вакансия на роль иконы 60-х, жены Элвиса - Присциллы была открыта до недавнего времени.

Как сообщает Deadline, роль Присциллы Пресли сыграет актриса Оливия ДеДжонг, которая снималась в сериалах "Свидетель", "Уилл" и "Общество", а также в фильме М.Найта Шьямалана "Визит".

"Оливия способна показать сложную глубину и присутствие, благодаря которым Присцилла Пресли стала иконой сама по себе. Она чрезвычайно талантливая молодая актриса и идеальная пара для Элвиса в исполнении Батлера", - отметил режиссер.

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Как сообщалось ранее, вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

Картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта. 

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Кино, Элвис Пресли, Байопик, Присцилла Пресли.
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