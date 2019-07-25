"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

В то же время, ходили слухи, что Присциллу Пресли в биографическом фильме могут воплотить Лана Дель Рей или Ариана Гранде.
Как пишет The Blast, журналисты встретили 74-летнюю вдову в аэропорту LAX и попросили прокомментировать выбор актера на роль Элвиса Пресли, а также, кого бы она хотела видеть в роли самой себя.
По поводу Остина Батлера Присцилла ничего не ответила, но прежде чем сесть в автомобиль, сказала: "Мне нравится Лана".
RadarOnline со ссылкой на свои источники отмечает, что сама Лана дель Рей очень сильно хочет получить эту роль. Сейчас агент певицы ведет переговоры с режиссером, чтобы обеспечить ее участие в проекте.
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Нереальное сходство:Лана Дель Рей хочет сыграть роль Присциллы,супруги Элвиса Пресли в новом документальном фильме о певце Пока что это слухи,но ранее Лана работала с режиссёром предстоящей картины, Базом Лурманом над саундтреком к «Великому Гэтсби» в 2013 году . Что думаете?Похожи?Хотите увидеть Лану на больших экранах? . #lanadelrey #elvispresley #rocknroll #lanadelreyfans #lanadelreyedit #music #movie #film #documentary #celebrity #фильм #фильмы2019 #премьера #новости #знаменитости #музыка #певица #ланадельрей #лайкивзаимно
"Лана считает, что она была рождена для этой роли. Ее агент уже несколько месяцев беседует с Базом, в надежде получить роль. Лана очень похожа на Присциллу и она решила, что нет никаких причин не брать ее в актерский состав", - рассказал источник.
Как сообщалось ранее, картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта.