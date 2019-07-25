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"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей
"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей
20:23 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: instagram

Новости культуры: Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а вот вакансия на роль иконы 60-х, жены Элвиса - Присциллы пока открыта.

В то же время, ходили слухи, что Присциллу Пресли в биографическом фильме могут воплотить Лана Дель Рей или Ариана Гранде.

Как пишет The Blast, журналисты встретили 74-летнюю вдову в аэропорту LAX и попросили прокомментировать выбор актера на роль Элвиса Пресли, а также, кого бы она хотела видеть в роли самой себя.

По поводу Остина Батлера Присцилла ничего не ответила, но прежде чем сесть в автомобиль, сказала: "Мне нравится Лана".

RadarOnline со ссылкой на свои источники отмечает, что сама Лана дель Рей очень сильно хочет получить эту роль. Сейчас агент певицы ведет переговоры с режиссером, чтобы обеспечить ее участие в проекте.

 
 
 
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Нереальное сходство:Лана Дель Рей хочет сыграть роль Присциллы,супруги Элвиса Пресли в новом документальном фильме о певце Пока что это слухи,но ранее Лана работала с режиссёром предстоящей картины, Базом Лурманом над саундтреком к «Великому Гэтсби» в 2013 году . Что думаете?Похожи?Хотите увидеть Лану на больших экранах? . #lanadelrey #elvispresley #rocknroll #lanadelreyfans #lanadelreyedit #music #movie #film #documentary #celebrity #фильм #фильмы2019 #премьера #новости #знаменитости #музыка #певица #ланадельрей #лайкивзаимно

Публикация от (@celebricous)

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"Лана считает, что она была рождена для этой роли. Ее агент уже несколько месяцев беседует с Базом, в надежде получить роль. Лана очень похожа на Присциллу и она решила, что нет никаких причин не брать ее в актерский состав", - рассказал источник.

Как сообщалось ранее, картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта.

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Лана Дель Рей, Элвис Пресли, Роль, Байопик, Жена Элвиса Пресли, Присцилла Пресли.
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