"Мне нравиться Лана": вдова Элвиса Пресли хочет, чтобы ее сыграла Лана Дель Рей

Новости культуры: Уже известно, что роль короля рок-н-ролла Элвиса Пресли в грядущем байопике База Лурмана сыграет Остин Батлер, а вот вакансия на роль иконы 60-х, жены Элвиса - Присциллы пока открыта.

В то же время, ходили слухи, что Присциллу Пресли в биографическом фильме могут воплотить Лана Дель Рей или Ариана Гранде.

Как пишет The Blast, журналисты встретили 74-летнюю вдову в аэропорту LAX и попросили прокомментировать выбор актера на роль Элвиса Пресли, а также, кого бы она хотела видеть в роли самой себя.

По поводу Остина Батлера Присцилла ничего не ответила, но прежде чем сесть в автомобиль, сказала: "Мне нравится Лана".

RadarOnline со ссылкой на свои источники отмечает, что сама Лана дель Рей очень сильно хочет получить эту роль. Сейчас агент певицы ведет переговоры с режиссером, чтобы обеспечить ее участие в проекте.

"Лана считает, что она была рождена для этой роли. Ее агент уже несколько месяцев беседует с Базом, в надежде получить роль. Лана очень похожа на Присциллу и она решила, что нет никаких причин не брать ее в актерский состав", - рассказал источник.

Как сообщалось ранее, картина покажет жизнь короля рок-н-ролла с двух сторон - совсем юного Элвиса, который только начинает осуществлять свою мечту, и уже зрелого музыканта.