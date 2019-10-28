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"Я ожидаю много экшна": звезда "Ходячих мертвецов" о будущем спин-оффе сериала

"Я ожидаю много экшна": звезда "Ходячих мертвецов" о будущем спин-оффе сериала
16:18 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: twitter

Новости культуры:История Рика Граймса продолжится в отдельном фильме, который выйдет в полноценный кинопрокат.

Поклонники "Ходячих мертвецов" переживают захватывающие времена: десятый сезон выходит на экраны прямо сейчас, а помимо "Бойтесь ходячих мертвецов" у оригинального сериала в будущем появится еще один спин-офф — он будет посвящен детям апокалипсиса. Но пока все внимание приковано к другому проекту в рамках франшизы — речь о полнометражном фильме, в центре которого окажется Рик Граймс.

Грядущая картина пока не получила названия, но известно, что Рика в нем как всегда сыграет Эндрю Линкольн. Также в этом фильме зрителей ожидает знакомство с новым видом зомби, о чем рассказала Поллианна МакИнтош, которая исполняет в сериале роль Джедис, бывшего лидера Мусорщиков.

На протяжении всей истории, рассказываемой в "Ходячих мертвецах", зомби видоизменяются: они разлагаются и мутируют в зависимости от окружающей среды и климата. В конце девятого сезона Рик сел на вертолет с Джедис и отправился в неизвестные края.

 
 
 
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Strength of ten bears. Love that man. The moment I wrapped Season 9 Photo by the brilliant @jacksonleedavis #TWDFamily #TheWalkingDeadFamily #WeAreTheWalkingDead #MuddyWatch

Публикация от Pollyanna McIntosh (@pollyannamcintosh)

Говоря о полнометражном спин-оффе и новых видах зомби, МакИнтош поделилась: Как и всегда, я ожидаю много экшна, приключений и неожиданных сюжетных поворотов. Я уверена, что нам доведется столкнуться с новыми зомби, поскольку действие будет разворачиваться в иной местности. В случае с Джедис мы заметили, что у нее были вооруженные зомби, которые не были похожи на тех, которых мы видели ранее. Я с нетерпением жду, чем же нас в этом плане удивит Грег Никотеро [специалист по спецэффектам и режиссер предстоящего фильма]. Нас определенно ожидает что-то новое.

"Ходячие мертвецы": Скотт Гимпл о будущем TWD и новом спин-оффе

Впрочем, пока не известно, когда фильм о Рике Граймсе выйдет на экраны. На данный момент есть только анонс проекта, тогда как о сроках производства фильма сведений еще нет.

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Кино, Ходячие Мертвецы, Спин-офф, Поллианна МакИнтош.
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