"Ходячие мертвецы": Скотт Гимпл о будущем TWD и новом спин-оффе

Новости культуры:Скотт М. Гимпл - человек, ведущий поиски новой жизни в мире Ходячих Мертвецов.

Гимпл является главным контент-директором постоянно расширяющейся вселенной TWD AMC и курирует три телевизионных франшизы: "Ходячие мертвецы", "Страх мертвых ходячих мертвецов" и еще не названный побочный продукт (созданный Гимплом и автором и продюсером TWD Мэттом Негрете), который снимается сейчас в Вирджинии и приближается к премьере в 2020 году.

Это беспокойные и несколько суматошные дни для Гимпла и империи развлечений TWD - единственное, что движется медленно, на самом деле, это те надоедливые ходячие мертвецы в их бесконечных поисках бесплатного обеда.

Сага о зомби-апокалипсисе готова совершить прыжок на большой экран с первым полнометражным фильмом TWD. Но бренд наверняка был застигнут врасплох, когда премьера 10-го сезона флагманского шоу упала до рекордного минимума сериала.

Тем не менее, вселенная TWD остается одним из самых прибыльных телевизионных начинаний в истории и породила самые продаваемые видеоигры, популярную серию романов и гору мерч. Ранее в этом году генеральный директор AMC Networks Джош Сапан уверенно заверил акционеров, что TWD остается "на ранних этапах жизни" и "имеет много возможностей для роста".

Этим ростом будет руководствовать Гимпл, который пришел на борт TWD в 2011 году в качестве сопродюсера и сценариста и шоураннера шоу с 4 по 8 сезон - годы славы, когда TWD был самой популярной драмой телевидения и мировой сенсацией. На днях, Гимпл поделился информацией о будущем бренда The Walking Dead, поскольку в конце этого месяца он заканчивается 150-м эпизодом.

На New York Comic Con Гимпл представил трейлер третьего сериала от TWD. Скотт говорит, что будущий сериал очень крутой, как и по составу, так и по сюжету. Есть много чего интересного для фанатов. Персонажи нового сериала, не похожи на тех, которые были раньше. Они выросли во всем этом, но также они росли в относительной безопасности. Таким образом они знают о мире ходячих, но выросли за стенами всего этого. По факту, новые персонажи очень похожи на зрителей "Ходячих мертвецов", которые смотрели сериал все эти годы.

Гимпл говорит, что создатели очень боялись однообразия. "По мере того, как мы переходим к этим новым развлечениям «Ходячих мертвецов», мы хотим, чтобы у них была своя атмосфера, свой голос, свое чувство, и они действительно отличались от других шоу и делали это все больше и больше" - говорит Скотт.