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"Ходячие мертвецы": Скотт Гимпл о будущем TWD и новом спин-оффе

"Ходячие мертвецы": Скотт Гимпл о будущем TWD и новом спин-оффе
16:39 Сегодня Телеграф Фото: twitter

Новости культуры:Скотт М. Гимпл - человек, ведущий поиски новой жизни в мире Ходячих Мертвецов.

Гимпл является главным контент-директором постоянно расширяющейся вселенной TWD AMC и курирует три телевизионных франшизы: "Ходячие мертвецы", "Страх мертвых ходячих мертвецов" и еще не названный побочный продукт (созданный Гимплом и автором и продюсером TWD Мэттом Негрете), который снимается сейчас в Вирджинии и приближается к премьере в 2020 году.

Это беспокойные и несколько суматошные дни для Гимпла и империи развлечений TWD - единственное, что движется медленно, на самом деле, это те надоедливые ходячие мертвецы в их бесконечных поисках бесплатного обеда.

Сага о зомби-апокалипсисе готова совершить прыжок на большой экран с первым полнометражным фильмом TWD. Но бренд наверняка был застигнут врасплох, когда премьера 10-го сезона флагманского шоу упала до рекордного минимума сериала.

Тем не менее, вселенная TWD остается одним из самых прибыльных телевизионных начинаний в истории и породила самые продаваемые видеоигры, популярную серию романов и гору мерч. Ранее в этом году генеральный директор AMC Networks Джош Сапан уверенно заверил акционеров, что TWD остается "на ранних этапах жизни" и "имеет много возможностей для роста".

Этим ростом будет руководствовать Гимпл, который пришел на борт TWD в 2011 году в качестве сопродюсера и сценариста и шоураннера шоу с 4 по 8 сезон - годы славы, когда TWD был самой популярной драмой телевидения и мировой сенсацией. На днях, Гимпл поделился информацией о будущем бренда The Walking Dead, поскольку в конце этого месяца он заканчивается 150-м эпизодом.

На New York Comic Con Гимпл представил трейлер третьего сериала от TWD. Скотт говорит, что будущий сериал очень крутой, как и по составу, так и по сюжету. Есть много чего интересного для фанатов. Персонажи нового сериала, не похожи на тех, которые были раньше. Они выросли во всем этом, но также они росли в относительной безопасности. Таким образом они знают о мире ходячих, но выросли за стенами всего этого. По факту, новые персонажи очень похожи на зрителей "Ходячих мертвецов", которые смотрели сериал все эти годы.

 Вышел трейлер нового спин-оффа "Ходячих мертвецов" (Видео)

Гимпл говорит, что создатели очень боялись однообразия. "По мере того, как мы переходим к этим новым развлечениям «Ходячих мертвецов», мы хотим, чтобы у них была своя атмосфера, свой голос, свое чувство, и они действительно отличались от других шоу и делали это все больше и больше" - говорит Скотт.

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Кино, Фильм, Сериал, Ходячие Мертвецы, Спин-офф, Скотт Гимпл, TWD.
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