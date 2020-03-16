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"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном: Warner Bros остановила съемки фильма

"Бэтмен" с Робертом Паттинсоном: Warner Bros остановила съемки фильма
21:28 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Кинокомпания приняла решение о приостановке съемочного процесса фильма из-за коронавируса.

Кинокомпания Warner Bros 14 марта заявила, что приостанавливает съемки нового фильма о "Бэтмене" с Робертом Паттинсоном, потому что, как и все другие киностудии, переживает за здоровье своих работников.

Об этом сообщили в издании The Hollywood Reporter.

Пока съемочный процесс остановлен на 2 недели. Представители студии отметили, что будут внимательно следить за ситуацией. Известно, что съемки фильма "Бэтмен" проходили в Лондоне еще с января, а премьера ленты состоится 21 июня 2021 года.

Съемки нового сезона "Рассказа служанки" приостановлены

Что известно о новом "Бэтмене"?

На главную роль режиссер Мэтт Ривз выбрал Роберта Паттинсона – звезду саги "Сумерек". Новый фильм не будет рассказывать историю происхождения Бэтмена, а наоборот покажет всем известного Брюса Уэйна, который уже долгое время пытается разобраться с преступностью на улицах Готэма и в какой-то момент начинает задаваться вопросом, правильный ли путь он выбрал.

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Кино, Фильм, Бэтмен, Warner Bros., Съемки, Роберт Паттинсон, Коронавирус.
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