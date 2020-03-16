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"Рассказ служанки" 4 сезон: съемки приостановлены из-за коронавируса

"Рассказ служанки" 4 сезон: съемки приостановлены из-за коронавируса
18:32 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Съемки нового сезона популярного сериала остановили из-за угрозы распространения коронавируса на съемочной площадке.

Американский телесериал "Рассказ служанки", получивший бешеную популярность во всем мире за свой антиутопический сюжет, сейчас находится на стадии паузы.

Об этом заявила главная героиня сериала Элизабет Мосс в своем инстаграме. По ее словам, производство 4 сезона Популярный сериал “Рассказ служанки” продлили на четвертый сезон пришлось остановить, чтобы сохранить здоровье и безопасность актеров и съемочной команды.

"Это шоу – моя жизнь, а этот актерский состав – моя семья. Нет ничего важнее, чем убедиться, что они и все вокруг находятся в безопасности. Мы надеемся вернуться в съемочный процесс, как только это будет безопасно. А пока оставайтесь в изоляции, будьте здоровы и заботьтесь о себе", – заявила киноактриса 16 марта.

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Добавим, что это уже не первая кинолента, которая поставила на паузу производственный процесс. Отменили свои съемки такие голливудские ленты, как "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, "Ривердэйл", "Сокол и Зимний солдат", "Утреннее шоу" и другие. И это не учитывая кинопремьер, которым не суждено состояться в ближайшие месяцы. 

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Кино, Сериал, Съемки, Коронавирус, Рассказ служанки.
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