"Рассказ служанки" 4 сезон: съемки приостановлены из-за коронавируса

Американский телесериал "Рассказ служанки", получивший бешеную популярность во всем мире за свой антиутопический сюжет, сейчас находится на стадии паузы.
Об этом заявила главная героиня сериала Элизабет Мосс в своем инстаграме. По ее словам, производство 4 сезона Популярный сериал “Рассказ служанки” продлили на четвертый сезон пришлось остановить, чтобы сохранить здоровье и безопасность актеров и съемочной команды.
"Это шоу – моя жизнь, а этот актерский состав – моя семья. Нет ничего важнее, чем убедиться, что они и все вокруг находятся в безопасности. Мы надеемся вернуться в съемочный процесс, как только это будет безопасно. А пока оставайтесь в изоляции, будьте здоровы и заботьтесь о себе", – заявила киноактриса 16 марта.
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Hey guys:) we shut down production of season 4 in order to preserve the health and safety of our cast and crew and join the world in an attempt to flatten the curve. This show is my life and this cast and crew is my family. Nothing is more important than making sure they and everyone around them is safe. We hope to be back in production as soon as it’s safe to do so. In the meantime stay safe and healthy and take care of yourselves. So much love from our family to yours
Добавим, что это уже не первая кинолента, которая поставила на паузу производственный процесс. Отменили свои съемки такие голливудские ленты, как "Миссия невыполнима" с Томом Крузом, "Ривердэйл", "Сокол и Зимний солдат", "Утреннее шоу" и другие. И это не учитывая кинопремьер, которым не суждено состояться в ближайшие месяцы.