"Карнивал Роу" на карантине: съемки приостановлены

Новости культуры:Съемки продолжения сериала остановили из-за коронавируса.

Съемки продолжения сериала "Карнивал Роу", которые проходили в Праге, остановили из-за коронавируса, а съемочную группу отправили на карантин.

Орландо Блум сообщил, что возвращается в США. Напомним, что актер играет в проекте одну из главных ролей. Шоу Amazon рассказывает о мире, где живут мифические существа, которые покинули свою страну из-за войны. В центре сюжета - фея-беженка и детектив, расследующий жестокие серийные убийства.

"Мы едем домой на карантин. Мы возвращаемся домой в Штаты, по крайней мере, я возвращаюсь домой в Штаты. Кажется, это действительно сумасшествие, на самом деле все это корона, но поступай правильно и будь в безопасности. Через несколько недель мы победим этого плохого парня", - написал актер.

Когда возобновятся съемки пока неизвестно.

Напомним, Дональд Трамп запретил въезд в США из Британии и Ирландии.

Как сообщалось ранее, во время съемок байопика про Элвиса Пресли в Австралии актер Том Хэнкс и его жена заболели коронавирусом. На данный момент производство биографического фильма приостановлено.