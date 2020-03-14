"У них там есть некоторые проблемы": Трамп запретил въезд в США из Британии и Ирландии

Новости мира:США приостанавливают въезд из Великобритании и Ирландии из-за коронавируса.

Администрация президента США Дональда Трампа приняла решение на время запретить въезд на территорию страны из Великобритании и Ирландии из-за распространения там коронавируса.

"К сожалению, у них там есть некоторые проблемы", - сказал Трамп на пресс-конференции, комментируя это решение.

Запрет вступит в силу в понедельник и не будет распространяться на возвращающихся на родину граждан США.

Ранее аналогичный запрет США ввели в отношении более 20 стран Шенгенской зоны.

Согласно последним данным, в мире подтверждено 150 006 случаев коронавирус. Наибольшее количество зараженных – в Китае (80 976), Италии (17 660), Иране (12 729), Южной Кореи (8 086), Испании (6 023). Зафиксировано 5 614 смертей от коронавірусної болезни. Выздоровели 72 060 человек.

11 марта ВОЗ официально объявила коронавирус Covid-19 глобальной пандемией.