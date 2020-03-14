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Коронавирус: Трамп сдал анализы

Коронавирус: Трамп сдал анализы
19:32 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости мира:Трамп под давлением журналистов все же сдал тест на коронавирус.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что сдал анализ на коронавирус, результаты ожидаются через несколько дней.

"Я тоже сдал анализы вчера вечером (в пятницу - ред.). Они направлены в лабораторию", - сказал Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме в субботу.

Он пояснил, что сдал тест, так как журналисты постоянно спрашивали, почему он до сих пор этого не сделал.

Результаты будут готовы через несколько дней, отметил Трамп.

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Накануне президент США заявил, что у него нет симптомов заражения коронавирусом. Трамп добавил, что по этой причине не проходил тест на заражение коронавирусом COVID-19.

Опасения по поводу состояния здоровья Трампа возникли после того, как стало известно, что он контактировал с членом делегации недавно посетившего США президента Бразилии Жаиром Болсонару.

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Некоторые СМИ даже сообщали, что коронавирус якобы выявлен у самого Болсонару, с которым Трамп много общался. Однако Болсонару ранее в пятницу заверил, что он здоров.

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Пандемия, Дональд Трамп, Коронавирус.
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