Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса (Видео)

Президент США Дональд Трамп показал личный способ защиты от коронавируса при приветствиях. В условиях угрозы коронавируса, он отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте". "Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так", - сказал президент США, демонстрируя индийское приветствие на официальной встрече. Таким образом президент США приветствовал премьер-министра Ирландии Лео.