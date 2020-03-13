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Пятница, 13.03.2020

Трамп поделился личным способом защиты от коронавируса (Видео)

Президент США Дональд Трамп показал личный способ защиты от коронавируса при приветствиях. В условиях угрозы коронавируса, он отдал предпочтение индийскому приветствию "намасте". "Я только что вернулся из Индии, и там я никому не пожимал руки. Это было очень легко, потому что они делают вот так", - сказал президент США, демонстрируя индийское приветствие на официальной встрече. Таким образом президент США приветствовал премьер-министра Ирландии Лео.
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