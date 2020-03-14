"Анатомия страсти": съемки 16 сезона приостановлены

Новости культуры:Съемочный процесс популярного американского сериала "поставлен на паузу" из-за коронавируса.

В четверг шоураннер Криста Вернофф, режиссер Дебби Аллен и продюсер Джеймс Вильямс письменно сообщили съемочной группе 16 сезона "Анатомии страсти" следующее: "Из предосторожности принято решение немедленно остановить работы над проектом. Все отправляются по домам как минимум на две недели. Будем наблюдать, как развивается ситуация с коронавирусом. Такое решение принято для обеспечения здоровья и безопасности съемочной группы, а также безопасности наших родных. Оно принято в соответствии с предложением мэра Гарсетти о запрете собираться группами более чем 50 человек.

Оставайтесь в безопасности, оставайтесь здоровыми, оставайтесь как можно дольше дома, мойте руки и избегайте обезвоживания. Пожалуйста, берегите себя. По мере поступления новой информации мы будем сообщать ее вам. Спасибо за все".

Известно, что на момент остановки производства был отснят 21 эпизод из запланированных в 16 сезоне 25.

Канал ABC присоединяется к другим каналам, остановившим производство сериалов из-за коронавируса. Ранее стало известно об остановке съемок: "Ривердейл" канала The CW, "Русская кукла" Netflix, "Утреннее шоу" Apple TV+.