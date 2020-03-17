Скачать
Вторник, 17.03.2020
Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
Коронавирус в Украине: в Черновцах умерла женщина, всего за день зарегистрировано 7 новых случаев инфицирования
Емец призвал украинский бизнес оказать помощь в борьбе с пандемией коронавируса (Видео)
Коронавирус в Украине: глава Минздрава обратился к бизнесу
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Ролан Гаррос не начнется в запланированные сроки
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком
Спустя 2 года после замужества Кейли Куоко съехалась со своим мужем Карлом Куком

Премьеру фильма "Черная вдова" от Marvel перенесли на неопределенный срок

Премьеру фильма "Черная вдова" от Marvel перенесли на неопределенный срок
21:53 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: Instagram

Новости культуры:Вспышка коронавируса беспощадно разрушает все мировые премьеры.

Поклонники "Черной вдовы" с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.

Киноиндустрия продолжает нести потери от этого недуга. Долгожданную экранизацию фильма "Черная вдова" должны были презентовать в мае этого года. Однако Covid-19 заставил отложить ее на неопределенный срок.

Кинолента "Черная вдова" основана на одноименных комиксах от Marvel Comics. Известно, что предыдущие фильмы от вселенной Marvel имели бешеную популярность, и новому супергеройскому эпизоду о женщине в отличной физической форме прогнозировали большой успех в мировом прокате. Однако случилось не так, как думалось, и теперь неизвестно, когда поклонники смогут насладиться этим фильмом.

Скарлетт Йоханссон снялась для обложки Entertainment Weekly

Напомним:

  • "Бэтмен" с Робертом Паттинсоном: Warner Bros остановила съемки фильма. Кинокомпания приняла решение о приостановке съемочного процесса фильма из-за коронавируса.

  • Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.

  • Американский режиссер и актер Джон Красински сообщил, что премьера сиквела его хоррора "Тихое место" перенесена из-за пандемии коронавируса.

  • Девятая часть франшизы "Форсаж" стала очередной жертвой пандемии коронавируса. Фильм должны были презентовать уже в мае этого года. Однако из-за вспышки пандемии коронавируса, ее премьеру отложили на год.

  • Производство байопика про Элвиса Пресли приостановлено. Съемки фильма про короля рок-н-рола приостановлены из-за заражения Тома Хэнкса коронавирусом.

  • Выход второй части фильма "Кролик Питер" перенесли. Сиквел должен был выйти в прокат 26 марта, но премьеру перенесли из-за коронавируса.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Премьера, Marvel, Черная вдова, Коронавирус, Covid-19.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Зеленский считает, что о доставке работников на работу должен позаботиться бизнес
02 Прогноз погоды на 17 марта: В Украине будет солнечно и по-весеннему тепло
03 Коронавирус в Украине, меры по карантину, отстранение Сивохо: главные события 16 марта
04 "Слуга народа" считает, что Раде не стоит идти на карантин
05 Коронавирус и карантин: НКРЭКУ предлагает приостановить отключение потребителей от коммунальных услуг
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус: украинцы массово возвращаются из Египта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Коронавирус в Украине и мире: хроника событий 17 марта
Карантин, курс доллара, коронавирус: что украинцы искали в Google
Что мы искали в Google: топ-недели
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Рэпер Дрейк сумел побить рекорд чарта Billboard по количеству синглов
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь