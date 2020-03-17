Премьеру фильма "Черная вдова" от Marvel перенесли на неопределенный срок

Поклонники "Черной вдовы" с нетерпением ждали мая, потому что именно тогда должны были презентовать ленту. Теперь стало известно, что премьеру перенесли на неопределенный срок из-за пандемии коронавируса в мире.
Киноиндустрия продолжает нести потери от этого недуга. Долгожданную экранизацию фильма "Черная вдова" должны были презентовать в мае этого года. Однако Covid-19 заставил отложить ее на неопределенный срок.
Кинолента "Черная вдова" основана на одноименных комиксах от Marvel Comics. Известно, что предыдущие фильмы от вселенной Marvel имели бешеную популярность, и новому супергеройскому эпизоду о женщине в отличной физической форме прогнозировали большой успех в мировом прокате. Однако случилось не так, как думалось, и теперь неизвестно, когда поклонники смогут насладиться этим фильмом.
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