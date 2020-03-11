Скачать
Среда, 11.03.2020
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Минздрав не собирается останавливать медреформу в Украине
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Матч Лиги Европы Рома - Севилья не состоится
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась
Это финал: группа "Время и Стекло" официально распалась

Выход второй части фильма "Кролик Питер" перенесли: причина

Выход второй части фильма "Кролик Питер" перенесли: причина
16:42 Сегодня Телеграф 112.ua Фото: twitter

Новости культуры:Сиквел должен был выйти в прокат 26 марта, но премьеру перенесли из-за коронавируса.

После фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" из-за коронавируса перенесли еще один весенний релиз - вторую часть семейной картины "Кролик Петрык" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм должен был выйти в прокат 26 марта, но теперь зрители увидят сиквел только 7 августа 2020 года.

Такое решение было принято в связи с массовым закрытием кинотеатров в Китае, Италии, Франции и Словакии. В ближайшее время ситуация может только ухудшиться, и другие страны могут последовать этому примеру.

Дочь Миллы Йовович станет Венди в ремейке "Питера Пэна" от Disney

Напомним, Кролик впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира. Первая часть истории о приключениях непоседливого кролика заработала 350 млн долларов. В основном большая часть сборов пришлась именно на международный прокат.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Кино, Фильм, Премьера, Коронавирус, Кролик Питер.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Что о Вас может рассказать печенье: простой психологический тест
02 Украина вводдит карантин: закроют школы, ограничат авиарейсы
03 Чрезвычайно богаты на питательные вещества: польза фиников для организма
04 Пятница 13 в марте: три главных предостережения для каждого Знака Зодиака
05 "Почти 30 лет никто не мог даже начать обсуждение": Зеленский назвал "самую сложную реформу"
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
Транспортировка газа: какие тарифы ждут украинцев
В Украине новые правила продажи древесины
В Украине новые правила продажи древесины
Как вырос государственный долг Украины в феврале
Как вырос государственный долг Украины в феврале
&quot;Время и Стекло&quot;: насколько хорошо вы знаете клипы группы
"Время и Стекло": насколько хорошо вы знаете клипы группы
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2020, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь