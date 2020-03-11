Выход второй части фильма "Кролик Питер" перенесли: причина

Новости культуры:Сиквел должен был выйти в прокат 26 марта, но премьеру перенесли из-за коронавируса.

После фильма о Джеймсе Бонде "Не время умирать" из-за коронавируса перенесли еще один весенний релиз - вторую часть семейной картины "Кролик Петрык" (Peter Rabbit, Кролик Питер) от компании Sony.

Как сообщает The Hollywood Reporter, фильм должен был выйти в прокат 26 марта, но теперь зрители увидят сиквел только 7 августа 2020 года.

Такое решение было принято в связи с массовым закрытием кинотеатров в Китае, Италии, Франции и Словакии. В ближайшее время ситуация может только ухудшиться, и другие страны могут последовать этому примеру.

Напомним, Кролик впервые появился в книге Беатрикс Поттер в 1902 году. Рассказ о персонаже переведен на 35 языков мира. Первая часть истории о приключениях непоседливого кролика заработала 350 млн долларов. В основном большая часть сборов пришлась именно на международный прокат.