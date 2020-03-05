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Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на конец 2020 года

Премьеру нового фильма о Джеймсе Бонде отложили на конец 2020 года
11:04 Сегодня Телеграф popcornnews.ru Фото: instagram.com

Новости культуры:Причиной тому стала эпидемия коронавируса нового типа COVID-19.

Создатели крупнейшего фанатского сайта о Джеймсе Бонде MI6-HQ обратились к студии Universal и продюсерам нового фильма о спецагенте с открытым письмом с просьбой сдвинуть релиз картины:

Остался месяц до выхода "Не время умирать" в мировой прокат. За это время вирус может получить широкое распространение. Сегодня объявлено чрезвычайное положение. Велика вероятность, что кинотеатры будут закрыты или народ не пойдет в них из-за боязни заражения. Как говорил М в "Координатах Скайфолл": "Вы уверены в своей безопасности?".

Изначально премьера планировалась на 9 апреля текущего года. Но студия Universal, прислушавшись к критике, решила перенести дату премьеры "Не время умирать" на 25 ноября. До этого из-за коронавируса был отменен пресс-тур в Китае, посвященный фильму. 

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"Не время умирать" — 25-й фильм про Джеймса Бонда. Во время отпуска суперагента на Ямайке к нему с просьбой обращается старый знакомый Феликс Лейтер из ЦРУ с просьбой о помощи. Но операция по спасению похищенного ученого оказывается сложнее, чем казалось сначала. Бонд попадает в приготовленную для него ловушку.

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Все по теме:

Фильмы, Кино, Коронавирус, Фильм о Джеймсе Бонде, Не время умирать, Covid-19.
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