Дэниел Рэдклифф ответил, хотел ли бы он вернуться в "Хогвартс"

Новости культуры:Знаменитый актер поделился, что думает о продолжении популярной франшизы.

Звезда "Гарри Поттера" Дэниел Рэдклифф в последние годы снимается в проектах, которые кардинально отличаются от франшизы, сделавшей его знаменитым. В интервью Variety 30-летний актер рассказал, хочет ли однажды вернуться к роли волшебника.

"Я так не думаю. Не люблю говорить "нет", но я с этим не тороплюсь, - сказал Рэдклифф. - Я чувствую, что фильмы ["Фантастические твари"] продвигаются и прекрасно справляются без нас. Буду рад, если все так и останется. Мне нравится моя нынешняя жизнь. Я не говорю, что никогда не вернусь ни к одной франшизе, но мне нравится гибкость, которую дает моя карьера сейчас. Не хочу попадать в ситуацию, когда я подпишусь на одну серию фильмов на несколько лет вперед".

После выхода последней части "Гарри Поттера" в 2011 году Дэниел часто снимался в артхаусных фильмах ("Человек-швейцарский нож", "Рога", "Пушки Акимбо"), но уверяет, что выбирал странные роли не для того, чтобы избавиться от амплуа юного волшебника.

"Я не выбирал проекты, которые были странными ради странности. "Человек-швейцарский нож" был странным, потому что речь в нем идет о пукающем трупе, и это не для всех. В то же время это невероятно умный фильм, которому есть что сказать о том, как быть человеком. Я сделал "Пушки Акимбо", где к моим рукам прикручены пистолеты, но также снялся в "Побеге из Претории", который основан на реальных событиях. Я думаю, что людей удивляет, что сейчас я занимаюсь разными вещами, потому что они видели меня в одной роли слишком долго", - сказал актер.