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Джек Воробей возвращается? Джонни Депп может вернуться к роли пирата

Джек Воробей возвращается? Джонни Депп может вернуться к роли пирата
19:29 Сегодня Телеграф 24tv.ua Фото: twitter

Новости культуры:Студия Disney планирует экранизировать продолжение популярного фильма "Пираты Карибского моря".

Несмотря на ряд скандалов и продолжение судебной тяжбы с бывшей женой Джонни Депп все-таки имеет шанс вернуться на телеэкраны.

Об этом сообщает The Daily Mail со ссылкой на инсайдеров. По их данным, киностудия Disney пыталась дистанцироваться от Джонни Деппа еще в 2016 году. Тогда весь мир активно обсуждал резонансные фото и заявление Эмбер Херд. Немало хейтеров стали на защиту красавицы, а репутация актера сразу же ухудшилась.

Однако уже в феврале 2020 года Джонни Депп опроверг заявления бывшей возлюбленной. Именно эти детали повлияли на отношение представителей Disney относительно сотрудничества с Джонни Деппом.

Недавний поворот в судебной битве Деппа и неистовая поддержка общественности изменили отношение руководителей Disney. Сейчас они лоббируют его возвращение на съемочную площадку, – рассказал инсайдер.

По неофициальным данным, голливудский Джек Воробей рассматривает предложение от авторов новой части фильма "Пираты Карибского моря". Она станет 6-ой на счету в популярной франшизе. Еще в октябре инсайдеры рассказали о запланированных съемках, однако деталей сюжета до сих пор не раскрывают. Вероятно, Джонни Депп сыграет второстепенную роль, а в центре фильма покажут женщину-пирата. Однако эта информация официально не подтверждена. Разработкой сценария занимаются Крейг Мазин и Тед Эллиот. Премьера же запланирована на вторую половину 2020 года.

И снова Эмбер Херд и Джонни Депп: новые подробности скандала

Известно, что впервые Джонни Депп примерил образ капитана Джека Воробья в 2001 году. Тогда представители Disney начали создание успешной киноленты "Пираты Карибского моря: Проклятие "Черной жемчужины". Герой Джонни Деппа настолько ярко выглядел в кадре, что тысячи киноманов стали поклонниками остроумного пирата.

Сейчас франшиза насчитывает 5 фильмов, которые принесли миллионные прибыли киностудии. За каждую ленту Джонни Депп получал минимум 80-90 миллионов долларов. Как утверждают инсайдеры, это было одной из причин, по которой Disney не сразу предлагали актеру работу.

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Кино, Джонни Депп, Пираты Карибского моря, Роль, Актер, Джек Воробей.
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