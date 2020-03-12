Еще одна "жертва" коронавируса: премьера "Тихого места 2" переносится

Новости культуры:Джон Красински сообщил о переносе премьеры "Тихого места 2" .

Американский режиссер и актер Джон Красински сообщил, что премьера сиквела его хоррора "Тихое место" перенесена из-за пандемии коронавируса.

Об этом Красински сообщил на своей странице в Instagram.

"Одна из вещей, которыми я горжусь больше всего, это мнение, что наш фильм – то, что вы должны увидеть все вместе. Однако из-за постоянно меняющихся обстоятельств в мире вокруг нас, совершенно очевидно, что сейчас не время для этого", – написал режиссер картины.

Посмотреть эту публикацию в Instagram AQuietPlacePart2...Take2 Публикация от John Krasinski (@johnkrasinski) 12 Мар 2020 в 7:52 PDT

Перенос премьеры подтвердили также в студии Paramount.

"После долгих размышлений и в свете развития ситуации с коронавирусом, ограничением глобальных путешествий и общественных собраний, Paramount Pictures перенесет мировой релиз "Тихого места 2". Мы верим в кинотеатральные ощущения и поддерживаем их, и с нетерпением ждем, чтобы представить этот фильм зрителям уже в этом году, когда мы будем лучше понимать влияние этой пандемии на рынок кинопроката", – говорится в заявлении студии, которую опубликовало издание Deadline.