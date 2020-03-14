Коронавирус: Disney и Netflix приостановили кинопроизводство

Новости культуры:Студии Netflix и Disney приостановили производство некоторых фильмов и телешоу из-за пандемии коронавируса.

Коронавирус продолжает свое шествие по планете, и если всего неделю назад киностудии говорили лишь о переносе сроков выхода определенных фильмов, то сейчас все куда серьезнее.

Студии Netflix и Disney официально объявили о остановке производства своих фильмов и сериалов из-за эпидемии. Как сообщает издание Deadline, Netflix свернул производство на территории Канады и США, чтобы не подвергать своих сотрудников опасности. Так что если вы ждали скорого выхода четвертого сезона "Очень странных дел", то придется отложить радостный момент.

Компания Disney же поставила на паузу производство сразу семи новых картин, среди которых "Русалочка", новый "Питер Пэн", продолжение проекта "Дорогая, я уменьшил детей", "Один дома" и другие.

Как сообщает издание The Hollywood Reporter, никто из членов съемочных групп этих фильмов не болен коронавирусом, но, так как риски растут с каждым днем, компания решила пойти на такой серьезный шаг.