"А потом пела такие патриотические песни…": украинцы вспомнили сомнительные слова Тины Кароль о войне до вторжения

Певице вспомнили интервью после 2014 года, где она размышляет о "необходимости войны"

Известная украинская исполнительница Тина Кароль, родом из российского поселка, после полномасштабного вторжения в феврале 2022 года поддерживает Украину, выступает на благотворительных мероприятиях, помогает ВСУ и раненым военным. Однако 30 марта украинцы припомнили певице ее неоднозначные слова о войне уже после аннексии Крыма и оккупации Донбасса.

Телеграмм-канал "Баба і кіт" выложил скриншот из интервью звезды, которое она давала в 2018 году изданию obozrevatel. На вопрос журналиста о возможной полномасштабной войне с Россией в будущем Кароль ответила, что украинцев только приучают к мнению, что война необходима.

"Допускаю, что обстоятельства приучают нас к тому, что это необходимо. Нас приучают к мысли, что необходима война. И что миру она необходима, и мир к этому приучают… Люди устали, они хотят лучик света, хотят простого, обычного жизненного счастья. Хотят знать, что у них есть обеспеченное завтра. Без этого ощущения мы временами слишком мнительны, отстраненные, одинокие, замкнутые. Поэтому у нас такое вот немного раздробленное общество. Мы в тисках. И нас почему-то приучают к этим мыслям. Молюсь и мечтаю, чтобы все это разрешилось, хочу видеть Украину цветущей и гордиться своей страной", — произнесла тогда артистка.

Исполнительница не назвала реальной виновницы агрессии — России, от которой те же украинцы, которые всегда хотели мира, теперь вынуждены отдавать свою жизнь за свободу и независимость своего дома — Украины.

На фоне сегодняшних реалий читать подобные высказывания известных людей довольно странно. Это можно увидеть по жесткой реакции пользователей в комментариях к посту в мессенджере.

А потом пела такие патриотические, отзывчивые песни об Украине. Шоу бизнес. Мира мир дыр дыр пир пир ((((

Ку*в можно вытряхнуть отсюда?

Вата кон**ная.

А что сейчас говорит? Тоже устала от войны или при Зе это другое?

Не удивлюсь, если из нее будут лепить образ "женщины" в президенты! Баба ЙУля уже старая, так эту достанут из ящика.

Напомним, что летом 2024 года певица прошла курс боевой подготовки, где обучалась навыкам, необходимым в боевых условиях. Также ранее "Телеграф" рассказывал о родном брате Тины Кароль и живет ли он в Украине во время войны.