Тине Кароль — 41. Где родилась поп-певица на самом деле и как она выглядела в детстве (фото)

Провела детство артистка в Ивано-Франковске

Тина Кароль — одна из самых заметных фигур украинской сцены. При этом не все знают, какое имя она носила при рождении и что родилась она за пределами Украины.

Что нужно знать:

Исполнительница родилась 25 января 1985 года в Магаданской области

Настоящее имя певицы — Таня Либерман

Псевдоним "Тина Кароль" стал официальным именем певицы

Будущая звезда родилась 25 января 1985 года в России, в поселке городского типа Оротукан Магаданской области. Здесь жили родители девочки — инженеры Григорий Самуилович Либерман (родом из Черновицкой области) и Светлана Андреевна Журавель. У певицы также есть старший брат Станислав.

Как выглядела Тина Кароль в детстве

В 7 лет семья Либерман перебрались на малую родину мамы певицы — в Ивано-Франковск. Там и прошло детство и юность Тины Кароль. Кстати, изначально это был псевдоним артистки, который придумала целая команда креативщиков.

Таня Либерман уже давно официально носит имя Тина Кароль. Псевдоним стал настолько неотъемлемой частью ее жизни, что не было смысла оставлять два имени.

