Укр

Тине Кароль — 41. Где родилась поп-певица на самом деле и как она выглядела в детстве (фото)

Автор
Татьяна Кармазина
Дата публикации
Читати українською
Автор
9816
Тина Кароль Новость обновлена 25 января 2026, 09:16
Тина Кароль. Фото Коллаж "Телеграфа"

Провела детство артистка в Ивано-Франковске

Тина Кароль — одна из самых заметных фигур украинской сцены. При этом не все знают, какое имя она носила при рождении и что родилась она за пределами Украины.

Что нужно знать:

  • Исполнительница родилась 25 января 1985 года в Магаданской области
  • Настоящее имя певицы — Таня Либерман
  • Псевдоним "Тина Кароль" стал официальным именем певицы

Будущая звезда родилась 25 января 1985 года в России, в поселке городского типа Оротукан Магаданской области. Здесь жили родители девочки — инженеры Григорий Самуилович Либерман (родом из Черновицкой области) и Светлана Андреевна Журавель. У певицы также есть старший брат Станислав.

Как выглядела Тина Кароль в детстве

тина кароль в младенчестве

В 7 лет семья Либерман перебрались на малую родину мамы певицы — в Ивано-Франковск. Там и прошло детство и юность Тины Кароль. Кстати, изначально это был псевдоним артистки, который придумала целая команда креативщиков.

тина кароль в детстве

Таня Либерман уже давно официально носит имя Тина Кароль. Псевдоним стал настолько неотъемлемой частью ее жизни, что не было смысла оставлять два имени.

тина кароль в детстве

Напомним, что недавно певица попала в скандал из-за "оптимистичной" песни. "Телеграф" разбирался, что не понравилось украинцам.

Теги:
#Россия #Тина Кароль #Детство #Татьяна Либерман