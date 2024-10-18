Рус

Тіні Кароль — 41. Де народилася поп-співачка насправді і як вона виглядала у дитинстві (фото)

Тетяна Кармазіна
Новина оновлена 25 січня 2026, 09:16
Тіна Кароль. Фото Колаж "Телеграфу"

Провела дитинство артистка в Івано-Франківську

Тіна Кароль — одна з найпомітніших постатей української сцени. При цьому не всі знають, яке ім'я вона мала при народженні і що вона народилася за межами України.

Що треба знати:

  • Виконавиця народилася 25 січня 1985 року в Магаданській області
  • Справжнє ім'я співачки — Таня Ліберман
  • Псевдонім "Тіна Кароль" став офіційним ім'ям співачки

Майбутня зірка народилася 25 січня 1985 року в Росії, у селищі міського типу Оротукан Магаданської області. Тут жили батьки дівчинки — інженери Григорій Самуїлович Ліберман (родом із Чернівецької області) та Світлана Андріївна Журавель. Співачка також має старшого брата Станіслава.

Як виглядала Тіна Кароль у дитинстві

тіна кароль у дитинстві

У 7 років Ліберман перебралися на малу батьківщину мами співачки — до Івано-Франківська. Там і пройшло дитинство та юність Тіни Кароль. До речі, спочатку це був псевдонім артистки, який придумала ціла команда креативників.

тіна кароль у дитинстві

Таня Ліберман вже давно офіційно має ім’я Тіна Кароль. Псевдонім став настільки невід’ємною частиною її життя, що не було сенсу залишати два імені.

тіна кароль у дитинстві

