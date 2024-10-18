Тіні Кароль — 41. Де народилася поп-співачка насправді і як вона виглядала у дитинстві (фото)

Провела дитинство артистка в Івано-Франківську

Тіна Кароль — одна з найпомітніших постатей української сцени. При цьому не всі знають, яке ім'я вона мала при народженні і що вона народилася за межами України.

Що треба знати:

Виконавиця народилася 25 січня 1985 року в Магаданській області

Справжнє ім'я співачки — Таня Ліберман

Псевдонім "Тіна Кароль" став офіційним ім'ям співачки

Майбутня зірка народилася 25 січня 1985 року в Росії, у селищі міського типу Оротукан Магаданської області. Тут жили батьки дівчинки — інженери Григорій Самуїлович Ліберман (родом із Чернівецької області) та Світлана Андріївна Журавель. Співачка також має старшого брата Станіслава.

Як виглядала Тіна Кароль у дитинстві

У 7 років Ліберман перебралися на малу батьківщину мами співачки — до Івано-Франківська. Там і пройшло дитинство та юність Тіни Кароль. До речі, спочатку це був псевдонім артистки, який придумала ціла команда креативників.

Таня Ліберман вже давно офіційно має ім’я Тіна Кароль. Псевдонім став настільки невід’ємною частиною її життя, що не було сенсу залишати два імені.

