Тіна Кароль попросила вибачення за свою скандальну пісню: в мережі помітили цікавий момент (відео)

За словами співачки, пісня не була "заказухою"

Відома українська співачка Тіна Кароль, яку захейтили за "оптимістичну" пісню "У нас немає світла, та в нас є тепло", попросила вибачення перед тими, кого образив текст композиції. Артистка запевнила, що трек не був написаний на замовлення влади.

Що варто знати

Тіна Кароль після хвилі хейту записала розмовне відео, у якому подякувала за підтримку, а також запевнила, що хотіла об'єднати людей у складний час

За словами співачки, вона мала лише добрі наміри і хотіла підтримати людей творчістю

Цього разу артистка зняла відео без макіяжу та розкішної зачіски, на відміну від попередніх роликів, які вона записувала під уривок треку, за що вона й отримувала хейт. Користувачі звинувачували співачку в тому, що вона "не в контексті" і знімає відео в укритті, але "при марафеті" — нафарбована, із вкладеним волоссям в той час, як у багато кого вдома немає ні електроенергії, ні води, ні опалення.

Проте співачка запевнила, що вона не виконує жодних замовлень влади, а просто побачила цю пісню у когось і захотіла її переспівати і мала лише добрі наміри. "Хотілося заспівати, що у нас немає ні*рена, у нас є тільки ми з вами", — повідомила Тіна Кароль

"Пишуть, що я не в контексті. Я в контексті безпосередньо, максимально. Я навпаки хотіла об'єднати композицією, уривком з ТікТоку всіх, а об'єднала всіх проти себе. Ну вийшов такий мем. Нічого. Вибачте мене, будь ласка, хоч і болючий для мене мем", — промовила співачка у відео

Відразу після публікації відео з вибаченнями на сторінці Тіни Кароль, новина про те, що співачка відповіла на хейт, одночасно розлетілася по багатьох Телеграм-каналах. Це помітив блогер-пліткар

