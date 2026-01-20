Тина Кароль извинилась за свою скандальную песню: в сети заметили интересный момент (видео)
По словам певицы, песня не была "заказухой"
Известная украинская певица Тина Кароль, которую захейтили за "оптимистическую" песню "У нас нет света, но у нас есть тепло", извинилась перед теми, кого оскорбил текст композиции. Артистка заверила, что трек не был написан по заказу власти.
Что следует знать
- Тина Кароль после волны хейта записала разговорное видео, в котором поблагодарила за поддержку, а также заверила, что хотела объединить людей в сложное время своей песней
- По словам певицы, она имела только благие намерения и хотела поддержать людей творчеством
На этот раз артистка сняла видео без макияжа и роскошной прически, в отличие от предыдущих роликов, которые она записывала под отрывок трека, за что она получила хейт. Пользователи обвиняли певицу в том, что она "не в контексте" и снимает видео в укрытии, но "при марафете" — накрашенная, с уложенными волосами в то время, как у многих дома нет ни электроэнергии, ни воды, ни отопления.
Однако певица заверила, что она не выполняет никаких заказов власти, а просто увидела эту песню у кого-то, захотела ее перепеть и имела только благие намерения. "Хотелось спеть, что у нас нет ни*рена, у нас есть только мы с вами", — сообщила Тина Кароль
"Пишут, что я не в контексте. Я в контексте напрямую, максимально. Я наоборот хотела объединить композицией, отрывком из ТикТока всех, а объединила всех против себя. Ну получился такой мем. Ничего. Простите меня, пожалуйста, хоть и болезненный для меня мем", — сказала певица в видео
Сразу после того, как видео-извинение появилось на странице Тины Кароль, новость о том, что певица ответила на хейт, разлетелось во многих телеграммах-каналах в одно время, что похоже на массовую платную рассылку. Это заметил и блогер-сплетник Богдан Беспалов, заявивший, что певица заказала джинсу (ред. — Джинса — это заказной скрытый материал (реклама или антиреклама), замаскированный под новость или аналитику).
