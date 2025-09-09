Все больше похож на покойного отца: Тина Кароль показала, как вырос ее единственный сын (фото)

Певица поделилась в соцсети новой фотосессией с Вениамином

Тина Кароль, которая в 2013 году потеряла мужа Евгения Огира, сама воспитывает сына Вениамина. Артистка так и не вышла замуж второй раз и не была даже замечена в романах с мужчинами. Она сосредоточилась на творчестве, а сына отправила учиться за границу, подальше от влияния своей публичности.

Теперь в своем Instagram Кароль поделилась свежей фотосессией с Вениамином, которому уже 16 лет. Парень заметно подрос и возмужал за последние годы. А еще стал больше похожим на своего отца, который умер от рака желудка, когда мальчику еще не было и 5 лет.

Тина Кароль и ее покойный муж Евгений Огир

В новой фотосессии Тина Кароль позировала с Вениамином в своем доме под Киевом, который они с мужем начали строить после свадьбы. На кадрах певица предстала в романтических образах, которые подчеркнули ее идеальную фигуру. Она много обнимала сына и мило улыбалась в камеру.

Ты мое вдохновение. Тина Кароль

Отметим, что сын певицы и ее покойного мужа живет и учится в Лондоне. Согласно информации в сети, Вениамин посещает элитную школу Repton Preparatory School. Также известно, что парень проживает в украинской семье в Лондоне, чтобы сохранить связь с украинскими традициями. Вероятно сейчас он приехал к маме в Киев погостить.

Отметим, что в комментариях пользователи подметили, как вырос Вениамин и как он похож на отца:

