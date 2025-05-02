Необычный памятник из белого мрамора: как выглядит могила мужа Тины Кароль, который умер в 32 года

Певица позаботилась об установлении красивого памятника мужу

Тина Кароль — популярная украинская певица, которую называют дивой украинской эстрады. В жизни артистки случилась личная драма и трагедия — в 2013 году, после 5 лет брака, умер ее любимый муж и продюсер Евгений Огир. На могиле любимого человека певица установила необычный памятник.

"Телеграф" расскажет, как выглядит могила мужа Тины Кароль Евгения Огира и кто лежит на кладбище рядом с ним.

Тина Кароль и ее муж — что известно

Украинская певица Тина Кароль в 2008 году вышла замуж за своего продюсера Евгения Огира. В то же году у пары родился сын Вениамин, который сейчас живет за границей подальше от публичности матери.

Тина Кароль и Евгений Огир

В 2013 году после тяжелой онкологической болезни — рак желудка — муж Кароль умер. На момент смерти ему было всего 32 года. Певица очень тяжело переживала потерю любимого человека. И судя по тому, что все это время она остается одна и не вышла замуж снова, она не готова к этому.

Евгения Огира похоронили на Берковецком кладбище в Киеве. Спустя год после похорон продюсера умер и его отец Валерий Огир, так что его похоронили рядом с сыном.

Через время после похорон Тина Кароль установила на могиле мужа величественный памятник из белого мрамора с необычным изображением на библейскую тематику. Как писали СМИ, первое время певица едва ли не каждую неделю приезжала на могилу мужа и проводила там около двух часов.

Ранее "Телеграф" рассказывал, где похоронена Ирина Фарион и что люди несут на ее могилу. Памятник там еще не установили, так как с похорон прошло менее года.