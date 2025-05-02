Незвичайний пам’ятник із білого мармуру: як виглядає могила чоловіка Тіни Кароль, який помер у 32 роки

Співачка подбала про встановлення гарного пам’ятника чоловікові

Тіна Кароль — популярна українська співачка, яку називають дівою української естради. У житті артистки трапилася особиста драма та трагедія — у 2013 році, після 5 років шлюбу, помер її коханий чоловік та продюсер Євген Огір. На могилі коханої людини співачка встановила незвичайний пам’ятник.

"Телеграф" розповість, як виглядає могила чоловіка Тіни Кароль Євгена Огіра і хто лежить на цвинтарі поруч із ним.

Тіна Кароль та її чоловік – що відомо

Українська співачка Тіна Кароль у 2008 році вийшла заміж за свого продюсера Євгена Огіра. У тому ж році у пари народився син Веніамін, який зараз живе за кордоном подалі від публічності матері.

Тіна Кароль та Євген Огір

У 2013 році після тяжкої онкологічної хвороби – раку шлунка – чоловік Кароль помер. На момент смерті йому було лише 32 роки. Співачка дуже тяжко переживала втрату коханого. І судячи з того, що весь цей час вона залишається одна і не одружилася знову, вона не готова до цього.

Євгена Огіра поховали на Берковецькому цвинтарі у Києві. Через рік після похорону продюсера помер і його батько Валерій Огір, тож його поховали поряд із сином.

Через час після похорону Тіна Кароль встановила на могилі чоловіка величний пам’ятник із білого мармуру із незвичайним зображенням на біблійну тематику. Як писали ЗМІ, спочатку співачка чи не кожного тижня приїжджала на могилу чоловіка і проводила там близько двох годин.

Раніше "Телеграф" розповідав, де похована Ірина Фаріон і що люди несуть на її могилу. Пам’ятник там ще не встановили, бо з похорону минуло менше року.