Там есть кабинет покойного мужа и свой огород: как выглядит роскошный особняк Тины Кароль под Киевом
Певица планировала жить в этом доме с мужем, но он скоропостижно умер
Тина Кароль — популярная украинская певица, которая уже более 20 лет на сцене. В 2007 году вместе с мужем Евгением Огиром она начала строить дом, чтобы потом вместе там жить. Однако, не сложилось — любимый певицы умер в 2013 году от онкологии, а артистке пришлось уже самой достраивать и обустраивать свой загородный дом.
"Телеграф" расскажет, как выглядит особняк Тины Кароль под Киевом, и что там есть кроме самого дома.
Дом Тины Кароль — какой он и что там есть?
После смерти мужа Тине Кароль пришлось самой достраивать дом, в котором они собирались жить вместе. Известно, что особняк находится в селе Зазимье на Киевщине и имеет территорию около 20 соток. Сам дом имеет три этажа и 350 квадратных метров площади.
Как рассказывала Тина Кароль в интервью Кате Осадчей еще до полномасштабной войны, у нее есть свой огород и сад, а еще она выращивает розы. Однако певица не успевает ухаживать за всем этим хозяйством сама — у нее есть помощники.
Внутри дома у Кароль кроме обычных спален и санузлов, есть и необычные комнаты. Например она обустроила отдельное пространство для наград и подарков от фанатов. Также у звезды собственный спортзал, где она каждый день занимается спортом. Особое место в доме певицы — кабинет покойного мужа Евгения Огира. По словам Тины Кароль, она решила ничего там не трогать и оставить все как есть после смерти возлюбленного.
