Там есть кабинет покойного мужа и свой огород: как выглядит роскошный особняк Тины Кароль под Киевом

Тина Кароль — популярная украинская певица, которая уже более 20 лет на сцене. В 2007 году вместе с мужем Евгением Огиром она начала строить дом, чтобы потом вместе там жить. Однако, не сложилось — любимый певицы умер в 2013 году от онкологии, а артистке пришлось уже самой достраивать и обустраивать свой загородный дом.

как выглядит особняк Тины Кароль под Киевом, и что там есть кроме самого дома.

Тина Кароль живет в своем загородном доме одна

Дом Тины Кароль — какой он и что там есть?

После смерти мужа Тине Кароль пришлось самой достраивать дом, в котором они собирались жить вместе. Известно, что особняк находится в селе Зазимье на Киевщине и имеет территорию около 20 соток. Сам дом имеет три этажа и 350 квадратных метров площади.

Дом певицы имеет площадь 350 метров квадратных

Как рассказывала Тина Кароль в интервью Кате Осадчей еще до полномасштабной войны, у нее есть свой огород и сад, а еще она выращивает розы. Однако певица не успевает ухаживать за всем этим хозяйством сама — у нее есть помощники.

Тина Кароль имеет отдельную комнату для наград и подарков

Внутри дома у Кароль кроме обычных спален и санузлов, есть и необычные комнаты. Например она обустроила отдельное пространство для наград и подарков от фанатов. Также у звезды собственный спортзал, где она каждый день занимается спортом. Особое место в доме певицы — кабинет покойного мужа Евгения Огира. По словам Тины Кароль, она решила ничего там не трогать и оставить все как есть после смерти возлюбленного.

Поместье Тины Кароль имеет еще 20 соток площади

Дом Тины Кароль с огородом и садом

