Там є кабінет покійного чоловіка і свій город: як виглядає розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом

Співачка планувала жити в цьому будинку з чоловіком, але він раптово помер

Тіна Кароль – популярна українська співачка, яка вже понад 20 років на сцені. У 2007 році разом із чоловіком Євгеном Огіром вона почала будувати будинок, щоб потім разом там жити. Проте, не склалося — коханий співачки помер у 2013 році від онкології, а артистці довелося вже самій добудовувати та облаштовувати свій заміський будинок.

"Телеграф" розповість, як виглядає особняк Тіни Кароль під Києвом, і що там є, крім самого будинку.

Тіна Кароль живе у своєму заміському будинку одна

Дім Тіни Кароль – який він і що там є?

Після смерті чоловіка Тіні Кароль довелося самій добудовувати будинок, де вони збиралися жити разом. Відомо, що особняк знаходиться у селі Зазим’я на Київщині та має територію близько 20 соток. Сам будинок має три поверхи та 350 квадратних метрів площі.

Будинок співачки має площу 350 метрів квадратних

Як розповідала Тіна Кароль в інтерв’ю Каті Осадчій ще до повномасштабної війни, вона має свій город і сад, а ще вона вирощує троянди. Проте співачка не встигає доглядати все це господарство сама — має помічників.

Тіна Кароль має окрему кімнату для нагород та подарунків

Всередині будинку Кароль крім звичайних спалень і санвузлів, є і незвичайні кімнати. Наприклад, вона облаштувала окремий простір для нагород та подарунків від фанатів. Також зірка має власний спортзал, де щодня займається спортом. Особливе місце у будинку співачки — кабінет покійного чоловіка Євгена Огіра. За словами Тіни Кароль, вона вирішила нічого там не чіпати і залишити все як є після смерті коханого.

Маєток Тіни Кароль має ще 20 соток площі

Дім Тіни Кароль з городом та садом

