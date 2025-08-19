Там є кабінет покійного чоловіка і свій город: як виглядає розкішний особняк Тіни Кароль під Києвом
Співачка планувала жити в цьому будинку з чоловіком, але він раптово помер
Тіна Кароль – популярна українська співачка, яка вже понад 20 років на сцені. У 2007 році разом із чоловіком Євгеном Огіром вона почала будувати будинок, щоб потім разом там жити. Проте, не склалося — коханий співачки помер у 2013 році від онкології, а артистці довелося вже самій добудовувати та облаштовувати свій заміський будинок.
"Телеграф" розповість, як виглядає особняк Тіни Кароль під Києвом, і що там є, крім самого будинку.
Дім Тіни Кароль – який він і що там є?
Після смерті чоловіка Тіні Кароль довелося самій добудовувати будинок, де вони збиралися жити разом. Відомо, що особняк знаходиться у селі Зазим’я на Київщині та має територію близько 20 соток. Сам будинок має три поверхи та 350 квадратних метрів площі.
Як розповідала Тіна Кароль в інтерв’ю Каті Осадчій ще до повномасштабної війни, вона має свій город і сад, а ще вона вирощує троянди. Проте співачка не встигає доглядати все це господарство сама — має помічників.
Всередині будинку Кароль крім звичайних спалень і санвузлів, є і незвичайні кімнати. Наприклад, вона облаштувала окремий простір для нагород та подарунків від фанатів. Також зірка має власний спортзал, де щодня займається спортом. Особливе місце у будинку співачки — кабінет покійного чоловіка Євгена Огіра. За словами Тіни Кароль, вона вирішила нічого там не чіпати і залишити все як є після смерті коханого.
