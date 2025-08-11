Розповніла до невпізнання: як зараз виглядає зірка 2000-х Неллі Фуртадо

Під її пісню Say It Right запалювали на дискотеках у 2006-му

Неллі Фуртадо — канадська співачка португальського походження, яка була широко відома у першій половині 2000-х. Нещодавно зірка з’явилася на фестивалі Boardmasters 2025 та збентежила шанувальників своїм виглядом. Артистка сильно набрала вагу і обрала відверте вбрання, а це викликало бурхливі обговорення в мережі.

"Телеграф" розповість, як змінилася Неллі Фуртадо та як вона прославилася навіть в Україні ще на початку 2000-х років.

Неллі Фуртадо на початку кар’єри. Фото: Getty Images

Неллі Фуртадо – чим вона відома?

Неллі Фуртадо — канадська співачка, яка була дуже популярною у 2000-х роках. Вона виконує пісні в унікальному стилі, який поєднує у собі поп, фолк, хіп-хоп, R&B та латиноамериканські мотиви. Артистка уславилася після виходу її дебютного альбому Whoa, Nelly! у 2000-му році.

Неллі Фуртадо в молодості. Фото: Getty Images

У 2006 році Неллі Фуртадо закріпила свій успіх альбомом Loose, який спродюсував Тімбаланд. Саме у цьому альбомі була пісня Say It Right, яка стала справжнім хітом. Під цю композицію запалювали на дискотеках навіть в Україні. Вона зайняла найвищі позиції у музичних чартах по всьому світу, у тому числі отримавши перше місце у Billboard Hot 100 у США.

Неллі Фуртадо — від "тростинки" до "пампушки"

На початку кар’єри шанувальники знали Неллі Фуртадо як струнку та стильну співачку. У кліпі на пісню Say It Right Неллі з’явилася у відвертому, але елегантному вбранні і мала ідеальну фігуру. Проте, як виявилось, тепер співачка виглядає зовсім інакше.

Неллі Фуртадо на фестивалі Boardmasters 2025. Фото: Getty Images

Нещодавно у мережі наробили шуму свіжі фото 46-річної Неллі Фуртадо на фестивалі Boardmasters 2025. Співачка з’явилася на сцені у відвертому вбранні та вразила своїми формами. Як видно, вона сильно додала у вазі, але, схоже, не соромиться своєї нової фігури, а навпаки, підкреслює пишні форми.

Неллі Фуртадо у 2025 році. Фото: Getty Images

Такі істотні зміни зовні викликали бурхливі суперечки серед шанувальників Неллі Фуртадо. Частина користувачів у коментарях підтримала співачку з новими формами, а інші засудили, згадуючи, як вона виглядала раніше.

