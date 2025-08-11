Располнела до неузнаваемости: как сейчас выглядит звезда 2000-х Нелли Фуртадо

Под ее песню Say It Right зажигали на дискотеках в 2006-м году

Нелли Фуртадо — канадская певица португальского происхождения, которая была широко популярна в первой половине 2000-х. Недавно звезда появилась на фестивале Boardmasters 2025 и обескуражила поклонников своим видом. Артистка сильно поправилась и выбрала откровенный наряд, а это вызвало бурные обсуждения в сети.

"Телеграф" расскажет, как изменилась Нелли Фуртадо и как она прославилась даже в Украине еще в начале 2000-х годов.

Нелли Фуртадо в начале карьеры. Фото: Getty Images

Нелли Фуртадо — чем она известна?

Нелли Фуртадо — канадская певица, которая была очень популярной в 2000-х годах. Она исполняет песни в уникальном стиле, который сочетает в себе поп, фолк, хип-хоп, R&B и латиноамериканские мотивы. Артистка прославилась после выхода ее дебютного альбома Whoa, Nelly! в 2000-м году.

Нелли Фуртадо в молодости. Фото: Getty Images

В 2006 году Нелли Фуртадо закрепила свой успех альбомом Loose, который спродюсировал Тимбаланд. Именно в этом альбоме была песня Say It Right, которая стала настоящим хитом. Под эту композицию зажигали на дискотеках даже в Украине. Она заняла самые высокие позиции в музыкальных чартах по всему миру, в том числе получив первое место в Billboard Hot 100 в США.

Нелли Фуртадо — от "тростинки" до "пышки"

В начале карьеры поклонники знали Нелли Фуртадо, как стройную и стильную певицу. В клипе на песню Say It Right Нелли появилась в откровенных, но элегантных нарядах и имела идеальную фигуру. Однако, как оказалось, теперь певица выглядит совсем иначе.

Нелли Фуртадо на фестивале Boardmasters 2025. Фото: Getty Images

Недавно в сети наделали шуму свежие фото 46-летней Нелли Фуртадо на фестивале Boardmasters 2025. Певица появилась на сцене в откровенном наряде и поразила своими формами. Сейчас она сильно прибавила в весе, но, похоже, не стесняется своей новой фигуры, а наоборот — подчеркивает пышные формы.

Нелли Фуртадо в 2025 году. Фото: Getty Images

Такие существенные изменения во внешности вызвали бурные споры среди поклонников Нелли Фуртадо. Часть пользователей в комментариях поддержали певицу с новыми формами, а другие осудили, вспоминая, как она выглядела раньше.

