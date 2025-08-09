"Одеться забыла, что ли?": жена уроженца Украины Цекало взбесила своим видом даже россиян (фото)

Продюсер вернулся из Калифорнии в Москву вместе с женой

Александр Цекало — российский актер, комик и продюсер, который родился в Киеве, но построил карьеру в России. В последние годы он с женой Дариной Эрвин жил в Калифорнии, однако недавно вернулся в Москву. Новые фото его возлюбленной наделали шуму в сети — девушку нещадно хейтят.

"Телеграф" расскажет, почему Цекало с женой вернулись в Россию и за что пользователи критикуют Дарину Эрвин.

Возвращение Цекало в Москву — что известно

Александр Цекало, которому уже 64 года, в 2019 году женился на молодой художнице и модели Дарине Эрвин, которой 34 года. Пара сыграла скромную свадьбу в Беверли-Хиллс и с того времени жила в Калифорнии. В сети ходили слухи о возможном разводе пары, однако они своими совместными появлениями на публике опровергли эти домыслы.

Александр Цекало в последние годы жил с женой в США

В мае 2025 года продюсер с женой впервые за шесть лет приехал в Россию. Тогда Цекало и Эрвин вместе посетили XII церемонию премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения (АПКиТ) в Москве. А на днях стало известно, что второй раз пара вернулась из США в РФ в августе. Как оказалось, теперь это связано со съемками нового сериала "Джайв", который продюсирует Цекало.

В августе 2025 года Цекало и Эрвин приехали в Москву

И пока муж занимается работой Дарина Эрвин эпатирует российскую публику новыми фотосессиями и публичными появлениями. Так, новые фото модели уже наделали шуму в соцсетях — россиян взбесили откровенные кадры и излишняя худощавость девушки.

Дарина Эрвин в откровенных образах удивила излишней худощавостью

На некоторых снимках, которые вызвали горячие споры в сети, можно увидеть, в каком образе Дарина Эрвин вышла на прогулку с собакой. Девушка позирует в коротеньком бежевом топе и юбке, а на поясе завязана такая же бежевая кофточка. Завершают образ высокие ярко-розовые кроксы на высокой танкетке. При этом пользователи заметили, что у модели буквально торчат ребра — она сильно похудела в последнее время.

Дарина Эрвин взбудоражила сеть новыми фото

Также обсуждение вызвала серия снимков из новой фотосессии Эрвин. Девушка появилась в кадре в откровенном черном платье, которое также подчеркивает ее худощавость и ребра.

Новая фотосессия Дарины Эрвин

Вот что пишут в комментариях к фото:

Господи, покормите ее.

Наверное, с головой проблемы.

Страхолюдина, уж простите.

Собачка выглядит так же уныло, как и хозяйка.

Сама не жрет и собаку не кормит.

Где силу берет кроксы таскать?

Правильно, чтобы ветром не сдуло. А то еще и ухи, далеко унесет.

Одеться забыла, что ли?

В первой части "Мажор. Фильм" она же снималась? Какая там красотка была. Это ж надо было так поиздеваться над собой.

Не поняла, куда делась фигура с предпоследнего фото? На последнем фото какая-то доходяга плоская.

Лолита. Версия 2.0.

Комментарии под фото Дарины Эрвин

