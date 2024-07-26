Зарабатывает деньги в России и игнорирует вопросы о войне в родной Украине. Где сейчас Александр Цекало

В 2024 году уроженец Киева посещал светское мероприятие в Москве

Известный российский артист, продюсер и телеведущий Александр Цекало, которому в это воскресенье исполнилось 65 лет, почти всю карьеру построил в России. После начала полномасштабной войны РФ против Украины он без лишних комментариев уехал в США.

"Телеграф" решил узнать, где и как сегодня живет уроженец Киева Александр Цекало, а также чем он занимается в настоящее время. Кроме того, мы расскажем о его молодой супруге — художнице из Казахстана Дарине Эрвин.

Александр Цекало — начало карьеры в Украине и переезд в РФ

Александр Цекало родился в Киеве в семье инженеров и с самого детства мечтал о сцене и славе. После окончания киевской школы, он поступил заочно в Ленинградский технологический институт и в это время работал в Украине в химлаборатории наладчиком и осветителем сцены в Театре эстрады в Киеве. После окончания учебы он начал выступать в составе квартета "Шляпа", его заметили и предложили поступить без экзаменов в Киевское цирковое училище.

После учебы Александр Цекало начал работать в Одесской филармонии, а позже после женитьбы с актрисой Аленой Шиферман они вместе стали артистами одесского театра эстрады "Шарж" у Ильи Ноябрева. Однако брак Цекало и Шимерман продолжался недолго — артист познакомился с Лолитой Милявской. Вместе с ней они в 1985 году создали кабаре-дуэт "Академия", который стремительно обрел популярность, и вместе перебрались в Москву. Брак и совместный проект Цекало и Лолиты продолжались почти 15 лет.

Карьера Цекало в России и побег в США

За время жизни в России киевлянин Александр Цекало сделал успешную карьеру и получил широкую популярность. Начиная с 2000-х годов он стал одним из самых востребованных ведущих на российском телевидении. Он вел множество телешоу — "Две звезды", "Большая разница", "Минута славы", "Игры разума", "Прожекторперисхилтон". Также он занимал разные должности на российском телевидении — был генеральным продюсером Первого канала по спецпроектам, исполнительным продюсером развлекательных программ на СТС, а потом и генеральным продюсером всего СТС. Также в условиях стремительного развития карьеры Александр Цекало стал совладельцем и генпродюсером компании "Среда".

Кроме того, Цекало занимался и продюсированием кино. Он участвовал в работе над множеством популярных в РФ фильмов и сериалов. А также сам снимался в кино. Также известно, что у Цекало был ресторанный бизнес с партнером Иваном Ургантом.

Однако после начала полномасштабной войны, которую развязала Россия в Украине, киевлянин Александр Цекало сбежал в США. При этом он полностью пропал из медийного пространства и никак не комментировал войну в Украине.

Несмотря на побег в Штаты, продюсерская компания Цекало "Среда" продолжает работать в России и, видимо, приносит киевлянину неплохой доход. В 2023 году компания подписала эксклюзивное соглашение с российским видеосервисом Okko.

Молодая жена Цекало Дарина Эрвин

У Александра Цекало было немало жен — как официальных, так и гражданских. Помимо Алены Шиферман и Лолиты Милявской, он был женат с сестрой Веры Брежневой Викторией, которая родила ему двоих детей.

Сейчас женой 65-летнего Цекало является молодая 34-летняя художница и модель из Казахстана Дарина Эрвин. Девушка активно ведет соцсети и не стесняется откровенно демонстрировать свои прелести на публику. Поговаривают, что именно ради нее Цекало уехал в США. Также, ходят слухи, что сейчас Александр Цекало живет в Беверли-Хиллз с молодой женой и работает в Голливуде.

В 2024 году ходили слухи о разрыве пары, однако на церемонию вручения премии Ассоциации продюсеров кино и телевидения в Москве они пришли вместе. Цекало не высказывался о так называемой "СВО": ни критиковал, ни поддерживал. Вопрос пропагандистского журналиста о войне в Украине на мероприятии остался без ответа.

