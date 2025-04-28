Не уехал, в отличие от Ямы: что известно об экс-судье "Танцуют все" Раду Поклитару и где он сейчас

Хореограф родом из Молдовы, но не покинул Украину во время войны

Раду Поклитару — уроженец Молдовы, внесший весомый вклад в развитие балета в Украине. Его хореографические постановки срывают бурные овации. В свое время он был судьей популярного шоу "Танцуют все", где сидел в кресле рядом с бежавшей в РФ Татьяной Денисовой и выехавшим в Майами Владом Ямой.

После начала полномасштабного вторжения балетмейстер не уехал из Украины, в отличие от своих экс-коллег, а продолжил строить карьеру здесь. "Телеграф" решил выяснить, где сейчас Раду Поклитару и что известно о нем.

Что известно о Раду Поклитару

Родился будущий хореограф 22 марта 1972 года в городе Кишиневе Молдавской ССР. Его родители были артистами балета. Уже в 4 года Раду стал учиться танцевать во Дворце пионеров в родном городе. Высшее образование он получал в Пермском хореографическом училище и Белорусской академии музыки, где изучал хореографию.

По словам Поклитару, хореографическое образование в свое время он получил, потому что не хотел служить в армии. Впоследствии он стал создавать разные миниатюры для танцоров и артистов балета. В 2000 году стал главным балетмейстером Молдавской национальной оперы. Долгое время Поклитару ездил с гастролями по Украине, Беларуси, Латвии, России.

В 2006 году хореограф основал в Киеве авторский театр "Киев Модерн-балет" при поддержке украинского мецената Владимира Филиппова. Сам Поклитару отмечал, что "это не я выбрал Украину – это Украина выбрала меня".

"Танцуют все"

Широкую популярность Поклитару приобрел не только из-за балетных постановок, но и благодаря участию в шоу "Танцуют все". В нескольких сезонах он сидел в судейском кресле вместе с Татьяной Денисовой и Владом Ямой, сбежавшими из Украины после начала войны.

Фото: СТБ

Где сейчас Раду Поклитару

Хореограф продолжает активно работать в Украине. Он создает новые постановки и ездит с гастролями по разным городам Украины. В частности, он поставил хореографию для спектаклей "Болеро", "Вий", "Дождь", "На прекрасном голубом Дунае", "Кармен", которые играют в киевском театре.

Что говорит о войне Раду Поклитару

С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину в 2022 году Раду Поклитару вместе с коллективом театра записал видео, в котором осудил действия России, назвав их геноцидом украинского народа. В дальнейших интервью он пояснил, что не считает нужным повторять эти заявления, поскольку слова не могут изменить реальность.

Также Поклитару отказался от постановок, связанных с русской культурой, в частности отказался ставить балеты на музыку Чайковского, считая это неуместным в нынешней ситуации.

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