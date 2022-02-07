"На России больше не платят?": работающая в РФ хореограф Денисова вернулась в украинское шоу и вызвала волну возмущения

Идея посадить в жюри украинского танцевального шоу Татьяну Денисову пришлась не по душе многим украинцам.

Весна 2022 года решила порадовать украинцев не только прогнозами достаточно теплой погоды, но и большим количеством развлекательных проектов и шоу, выход которых как раз планируется на март-апрель. В частости канал СТБ этой весной решил устроить настоящий "парад" любимых многими шоу: уже идет новый сезон "Мастер Шеф", готовится к выходу романтическое реалити "Холостяк", а также идет подготовка к возвращению танцевального шоу "Танцы", однако в новом формате — адаптация формата World of Dance от компании NBCUniversal.

На странице шоу в Инстаграм уже начали появляться первые подробности о новом шоу. Создатели обещают, что этой весной Украина увидит лучший современный танцевальный проект, существующий на мировом телевидении.

Стоит отметить, что практически с первой новости о проекте, в сети разгорелся первый скандал. Связан он с составом звездного жюри "Танцы. World of Dance". Все потому, что лучших танцоров страны будут выбирать: Макс Чмерковский, Евгений Кот и вернувшаяся с "российских шоу" Татьяна Денисова.

Такое решение создателей шоу понравилось не всем. Под постом с объявлением состава жюри, недовольные украинцы оставили много гневных комментариев по поводу участия Денисовой в украинском шоу. Многие принципиально не хотят смотреть шоу из-за нее.

Напомним, что Татьяна Денисова – хореограф, режиссер, креативный продюсер многих проектов на СТБ. Главный постановщик номеров для таких шоу, как: "Х-фактор", "Танцуют все", "Украина имеет талант". Однако последнее время она работала в России над такими же шоу.

Также, стало известно ведущей шоу, которой стала семикратная чемпионка Украины, Европы и мира по гимнастике, четырехкратная чемпионка мира по пол-денсу и профессиональная тренер Наталья Татаринцева, и имя режиссера-постановщика шоу — им стал хореограф Константин Томильченко.

Напомним, что в прошлом году на телеканале "1+1" прошел пятый обновленный сезон популярного развлекательного шоу "Танцы со звездами", судейское кресло в котором занял Макс Чмерковский. Победителем в 2021 году стал украинский актер Артур Логай. Как проходил грандиозный финал танцевального проекта — смотрите в нашем материале.