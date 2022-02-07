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"На Росії більше не платять?": хореограф Денисова, що працює в РФ, повернулася в українське шоу і викликала хвилю обурення

Автор
Анна Барабан Анна Барабан
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СТБ розкрив імена зіркового журі та провідного проекту "Танці. World of Dance" Новина оновлена 07 лютого 2022, 13:45
СТБ розкрив імена зіркового журі та провідного проекту "Танці. World of Dance"

Ідея посадити в журі українського танцювального шоу Тетяну Денисову припала не до душі багатьом українцям.

Весна 2022 року вирішила потішити українців не лише прогнозами досить теплої погоди, а й великою кількістю розважальних проєктів та шоу, вихід яких якраз планується на березень-квітень. Насамперед канал СТБ цієї весни вирішив влаштувати справжній "парад" улюблених багатьма шоу: вже йде новий сезон "Майстер Шеф", готується до виходу романтичне реаліті "Холостяк", а також триває підготовка до повернення танцювального шоу "Танці", однак у новому форматі — Адаптація формату World of Dance від компанії NBCUniversal.

На сторінці шоу в Інстаграмі вже почали з’являтися перші подробиці про нове шоу. Творці обіцяють, що цієї весни Україна побачить найкращий сучасний танцювальний проєкт, який існує на світовому телебаченні.

Варто зазначити, що практично з першої новини про проєкт у мережі розгорівся перший скандал. Пов’язаний він із складом зіркового журі "Танці. World of Dance". Все тому, що найкращих танцюристів країни обиратимуть: Макс Чмерковський, Євген Кот і Тетяна Денісова, яка повернулася з "російських шоу".

Таке рішення творців шоу сподобалося не всім. Під постом з оголошенням складу журі незадоволені українці залишили багато гнівних коментарів щодо участі Денисової в українському шоу. Багато хто принципово не хоче дивитися шоу через неї.

Нагадаємо, що Тетяна Денисова – хореограф, режисер, креативний продюсер багатьох проєктів на СТБ. Головний постановник номерів для таких шоу, як "Х-фактор", "Танцюють всі", "Україна має талант". Проте останнім часом вона працювала в Росії над такими самими шоу.

Також стало відомо ведучою шоу, якою стала семиразова чемпіонка України, Європи та світу з гімнастики, чотириразова чемпіонка світу з пол-денсу та професійна тренерка Наталія Татаринцева, та ім’я режисера-постановника шоу — ним став хореограф Костянтин Томільченко.

Нагадаємо, що минулого року на телеканалі "1+1" пройшов п’ятий оновлений сезон популярного розважального шоу "Танці із зірками", суддівське крісло у якому зайняв Макс Чмерковський. Переможцем у 2021 році став український актор Артур Логай. Як проходив грандіозний фінал танцювального проєкту – дивіться у нашому матеріалі.

Теги:
#Шоу #Танці #СТБ #Тетяна Денисова
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